Как украинцам перевести выплату субсидии с почты в банк: инструкция

Украинцы, получающие субсидию на "Укрпочте", могут перевести выплаты на свою банковскую карту. Это можно сделать не выходя из дома, если у получателя есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).

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Как перевести выплату субсидии из почты в банк – рассказывает OBOZREVATEL.

Инструкция

Необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (ПФУ). Это именно тот момент, когда впервые понадобится КЭП (как его получить, читайте ниже). После авторизации в меню кабинета (слева) следует зайти в пункт "Коммуникации по ПФУ", после чего выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу". В открывшемся меню нужно выбрать услугу "Заявление на изменение способа выплаты". После этого следует заполнить заявление, проверить все данные и скачать отсканированные (или сфотографированные) копии документов. Когда все заполнено, заявление нужно заверить с помощью КЭП и направить в ПФУ на рассмотрение.

Как получить КЭП?

Если получатель субсидии уже имеет электронную цифровую подпись (ЭЦП), не нужно получать отдельно КЭП. При заполнении заявления сработает и ЭЦП.

Если у субсидианта вообще нет цифровой подписи, нужно оформить КЭП. Сделать это можно несколькими способами:

в налоговой службе;

в казначействе;

в государственном ПриватБанке;

у мобильных операторов с помощью Mobile ID.

Проще всего получить КЭП онлайн клиентам "Привата". В таком случае не придется никуда уходить, все можно сделать в "Приват24". Для этого нужно:

в меню "Все услуги" – "Бизнес" выбрать пункт "Загрузить сертификат";

заполнить заявление, проверить данные и подтвердить их правильность;

выбрать место на компьютере, где будет сохранен файл из КЭП и создать пароль для файла;

ввести по запросу систему код из SMS или мобильного приложения "Приват24".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинцам, имеющим долги за коммуналку, могут получить субсидию.

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