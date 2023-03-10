newspaper
img

Как украинцам перевести выплату субсидии с почты в банк: инструкция

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
213
Как украинцам перевести выплату субсидии из почты в банк

Украинцы, получающие субсидию на "Укрпочте", могут перевести выплаты на свою банковскую карту. Это можно сделать не выходя из дома, если у получателя есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Видео дня

Как перевести выплату субсидии из почты в банк – рассказывает OBOZREVATEL.

Инструкция

  1. Необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (ПФУ). Это именно тот момент, когда впервые понадобится КЭП (как его получить, читайте ниже).
  2. После авторизации в меню кабинета (слева) следует зайти в пункт "Коммуникации по ПФУ", после чего выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
  3. В открывшемся меню нужно выбрать услугу "Заявление на изменение способа выплаты".
  4. После этого следует заполнить заявление, проверить все данные и скачать отсканированные (или сфотографированные) копии документов.
  5. Когда все заполнено, заявление нужно заверить с помощью КЭП и направить в ПФУ на рассмотрение.

Как получить КЭП?

Если получатель субсидии уже имеет электронную цифровую подпись (ЭЦП), не нужно получать отдельно КЭП. При заполнении заявления сработает и ЭЦП.

Если у субсидианта вообще нет цифровой подписи, нужно оформить КЭП. Сделать это можно несколькими способами:

  • в налоговой службе;
  • в казначействе;
  • в государственном ПриватБанке;
  • у мобильных операторов с помощью Mobile ID.

Проще всего получить КЭП онлайн клиентам "Привата". В таком случае не придется никуда уходить, все можно сделать в "Приват24". Для этого нужно:

  • в меню "Все услуги" – "Бизнес" выбрать пункт "Загрузить сертификат";
  • заполнить заявление, проверить данные и подтвердить их правильность;
  • выбрать место на компьютере, где будет сохранен файл из КЭП и создать пароль для файла;
  • ввести по запросу систему код из SMS или мобильного приложения "Приват24".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинцам, имеющим долги за коммуналку, могут получить субсидию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!