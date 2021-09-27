Більшість українців отримує обумовлену суму за стандартний робочий місяць. І якщо навіть цей місячний дохід є достатнім для покриття всіх нагальних потреб, заробітна плата мало кого влаштовує. І, як показує досвід, для непередбачуваних витрат не завжди потрібна особлива нагода. Хтось намагається накопичувати на бажані покупки, у когось трапляються непередбачувані обставини, а хтось просто почувається комфортніше та безпечніше з "фінансовою подушкою". Тому ми всі періодично приходимо до думки, що необхідно шукати додаткові варіанти примноження наших заробітків і заощаджень. І сьогодні розглянемо переваги та недоліки можливих способів пасивного заробітку.

Найпростіший і найзрозуміліший спосіб інвестування – депозит. Розпочнемо з того, що депозит як інструмент інвестування має низку переваг, зокрема завдяки проведеним реформам депозитні вклади є низькоризиковими. Більше того, депозити мають майже "нульовий" поріг входу, а оформлення вкладу не передбачає витрат вкладника. Перевагою є й те, що за будь-якої суми вкладу ви не зазнаєте збитків. Винятком може бути ситуація дострокового зняття строкового вкладу, адже тоді банк може брати додаткову комісію. Також слід зважати на те, що ви маєте можливість обрати гнучкі умови внесення, поповнення та зняття.

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Не може не тішити також той факт, що на сьогодні, поклавши гроші на депозит у банку, ви отримаєте гарантію від ФГВФО в межах 200 тисяч гривень. Тобто хоч би що сталося з банком, у якому ви зберігаєте кошти, держава гарантовано поверне вам 200 тисяч гривень. Більше того, у Парламенті вже в другому читанні розглядається законопроєкт №5542-1, що передбачає збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами до 600 000 гривень. Варто зазначити також і про мінуси такого різновиду інвестицій: дохід фізособи від депозитних вкладів оподатковується.

Цінні папери можуть стати альтернативою класичному депозиту. Інвестиції в ОВДП в Україні завжди були нішевим продуктом для заможних людей. Але відносно недавно в Україні з'явилася можливість інвестувати в цінні папери широкому колу інвесторів – сьогодні такі послуги фізичним особам пропонують кілька банків та інвесткомпаній. Серед переваг цінних паперів – відсутність ризиків і доволі висока доходність. Тим паче, дохід фізособи від ОВДП не оподатковується, що є перевагою, порівняно з депозитними вкладами. Характерною особливістю ОВДП є й те, що ви завжди маєте можливість продати цінні папери на вторинному ринку ще до строку погашення.

Проте не все так просто, як здається на перший погляд. Ідея вкласти гроші в цінні папери може здаватися вже не такою привабливою через відносно складний процес інвестування, а також суттєві супутні витрати, приміром, на послуги брокера, депозитарної установи тощо. Водночас варто зазначити і про "поріг входу". Насправді сьогодні на ринку ви маєте можливість купити навіть одну облігацію, що коштуватиме вам орієнтовно одну тисячу гривень, однак чи матиме це економічний сенс – окреме питання. Адже досвідчені користувачі фінпослуг радять інвестувати в ОВДП щонайменше 100 тисяч гривень, оскільки початкова сума вкладу в цьому випадку матиме вирішальне значення.

І наостанок зазначу, що процедура відкриття власного рахунку потребуватиме часу, оскільки підписати договір на обслуговування рахунку, обрати брокера й укласти договір із ним – не така швидка справа.

Також ще одним видом інвестицій можуть бути комбіновані депозити з інвестиційною складовою. Звучить складно, але йдеться про комбінації депозиту з опціоном на щось: приміром, на продаж валюти або купівлю цінних паперів. Комбінований депозит – специфічний і складний продукт, що потребує від інвестора розуміння того інструменту та ризиків, із якими комбінується депозит. Складні "історії" можуть зрозуміти лише досвідчені користувачі фінпослуг. Це продукт, який більше використовується для private banking, тому для пересічних громадян нецікавий. Бо, з одного боку, ця комбінація може принести більшу доходність, порівняно з традиційним депозитом, а з іншого – може призвести до втрат.

Як почати інвестувати в акції іноземних компаній?

Якщо не брати до уваги механізм отримання дозволу на здійснення інвестиції за кордон, почати інвестувати можна двома способами.

1 спосіб. Відкрити рахунок в іноземному банку, вивести на нього гроші в межах е-ліміту (200 тис. євро на рік), а потім укласти договір з іноземним брокером й інвестувати.

2 спосіб. Укласти договір з українським брокером – банком чи інвесткомпанією, – і в межах е-ліміту (200 тис. євро на рік) укладати угоди.

Зазвичай перший варіант пов’язаний із тривалим і не завжди успішним процесом комплаєнс в іноземному банку під час відкриття рахунку. Другий варіант став доступний нещодавно – завдяки прийнятим Нацбанком змінам до Постанови №5, що дозволили клієнтам українських торговців здійснювати такі інвестиції. Варто зазначити, що купівля облігацій іноземних держав або акцій "хайпових" компаній може стати відвертим розчаруванням у контексті доходності для українського інвестора, який звик до високих фіксованих ставок за вкладами та ОВДП.

Якщо метою є отримання доходу, а не купівля однієї акції Tesla як сувеніру, необхідно порівнювати витрати на послуги посередників із сумою інвестицій і ймовірних доходів. Розширити діапазон фінансового результату допомагає маржинальна торгівля, коли брокер надає інвестору кредитне плече, а депозит інвестора покриває можливий збиток від коливання ціни. Але можливість отримання більшого прибутку означає також вищу ймовірність втрат. Маржинальна торгівля потребує розуміння, навичок та уваги, оскільки пов’язана з високим ризиком втрат.

Отже, будь-яка інвестиція означає комбінацію доходності та ризику, це стосується й інвестицій в інструмент із фіксованою дохідністю, приміром, депозит. Тому інвестор-початківець має почати з найпростішого: сформувати стратегію інвестування. А вже потім, зважаючи на неї, починати вкладати гроші.

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