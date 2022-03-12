Как платят пенсии украинцам во время военного положения

"Укрпочта" с 3 марта ведет доставку пенсий, субсидий и других социальных выплат украинцам. Переводы на банковские карточки осуществляются в обычном режиме – это самый безопасный способ. А расписание и дни доставки в отделения определяются с учетом текущего состояния боевых действий.

Если вы получали пенсии и субсидии через "Укрпочту" и не выезжали и находитесь на своем постоянном месте проживания – просто ожидайте выплату на дому. Также ее можно забрать в отделении согласно обычному графику выплат от "Укрпочты". Посмотреть их список и график работы можно на сайте "Укрпочты" или в ее мобильном приложении.

Если вы уехали с места фактического проживания, позвоните:

или в контакт-центр "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545, далее нажмите кнопку 2 — раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатны);

или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов или передайте информацию через электронный кабинет.

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В Кабмине также предупредили о некоторых нюансах выплат в военное время:

В городах и районах, где из-за боевых действий органы власти не могли работать, люди получат социальные пособия в предыдущих размерах. В последующих периодах всем, кто не получил повышение с 1 марта, органы социальной защиты населения осуществят доначисления.

Во время военного положения можно использовать средства денежной компенсации "Пакунок малюка" на любые необходимые товары. Если раньше банки возвращали в бюджет неиспользованный семьями остаток через 12 месяцев после перечисления средств, то сейчас средства остаются у семей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 марта проиндексировали пенсии. Размер выплаты пересчитали по формуле. В результате в среднем украинцы получат на 550 грн больше.

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