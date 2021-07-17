"Хотел его съесть, а изнутри мне подмигивают!" Как украинцев массово обманывают в супермаркетах

В погоне за прибылью супермаркеты и небольшие магазины идут на различные ухищрения. Зачастую – на грани фола. Под угрозой здоровье потребителей, которых без зазрения кормят просроченной и некачественной едой.

О том, какие схемы обмана используют коммерсанты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Одно из самых распространенных нарушений в продуктовых магазинах – продажа просрочки. Чаще всего этим грешат супермаркеты. Товара на полках много, а самые свежие товары обычно прячут поглубже, а с истекшим сроком годности ставят поближе.

Невнимательный покупатель берет с полки кефир, йогурт или сметану, не проверяя конечную дату реализации. А если замечает и зовет администрацию, то в ответ слышит: "Недосмотрели, уберем!" Запомните: всегда нужно проверять каждую упаковку!

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Также важно проверять ее на целостность. Иногда она повреждается при погрузке, иногда кто-то открывает банку, чтобы "отъесть" из нее. С подобной ситуацией столкнулся мой коллега, когда купил мясной паштет в стеклянной банке.

"Пришел домой, сел ужинать. Взялся за крышку, а она легко открылась без характерного щелчка. Смотрю: а изнутри мне уже кто-то подмигивает! Завелась "жизнь". Выбросил, конечно", – рассказал Алексей.

Очень часто на товаре переклеивают ценники. Например, на порционных кусках мяса, которые продают в одноразовых судках, а сверху обтягивают пленкой. Стейки, отбивные, грудинка – если не в фабричном вакууме, аккуратно приоткройте и понюхайте.

На некоторых продуктах, особенно дорогих сырах, колбасах новый ценник наклеивают поверх старого. Внимательно проверяйте!

У магазинов есть масса хитростей, как продлить "жизнь" не самым свежим продуктам. Да что там говорить, даже испорченным!

Продавец одного из магазинов рассказала OBOZREVATEL о том, как реанимируют скукоженные от "старости" сардели.

"Эта продукция, если не в вакуумной упаковке или же с минимумом консервантов, хранится недолго. Когда сардели долго лежат на витрине, то обветриваются и усыхают. Чтобы вернуть товарный вид и добавить вес продукту, продавцы замачивают колбасные изделия в емкостях с водой. Спустя час-два те же сардельки выглядят как свежие", – рассказала женщина.

Продукт после подобных диких манипуляций уже опасен для употребления. Но даже если отравитесь, доказать, чем именно будет очень трудно.

Во многих супермаркетах есть отделы кулинарии. Как признался один из знакомых сотрудников крупной сети, именно там "утилизируется" просрочка.

"Если рыба в аквариуме всплыла кверху брюхом, ее не выбрасывают: а чистят, разделывают и продают как охлажденный продукт – держат на льду. Если тушку не купили, отдают в кулинарию. Залежавшийся товар промывают водой с небольшим добавлением уксуса, а маринад с лимоном и ядреными приправами скроет даже плохой запах. Так что жареную или тушеную рыбу в кулинарии я бы не советовал покупать", – рассказал мужчина.

Та же история в магазинах и с мясом, яйцами.

"Замаринованное мясо в специях, с чесноком – идеальный вариант продать залежавшийся и скоропортящийся товар. Таким образом можно выиграть двое-трое суток. Это мясо запекают, жарят и тоже продают как свежий продукт, а также добавляют в пельмени, блины, деруны и вареники.

Сырые яйца с истекшим сроком годности используют в приготовлении теста и блинчиков, а вареные идут на салаты "Мимоза", "Оливье" и тому подобные.

Как видим, быть уверенным в безопасности и свежести продуктов в кулинарии вряд ли приходится.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал OBOZREVATEL об алгоритме действий в случае если вы уже дома заметили, что купили просроченный товар.

"Можно сразу позвонить производителю, контактный номер телефона которого есть на маркировке товара. Сообщаете, что купили просроченный товар и просите провести служебное расследование. Далее звоните на горячую линию супермаркета, рассказываете о ситуации и говорите, что хотите оставить жалобу. В любой сети вам дружно скажут, что вы можете подойти и забрать деньги", – объяснил Несмиянов.

По его мнению, звонить нужно, если вы в принципе хотите изменить ситуацию. Но даже если просто вернетесь в супермаркет и скажете о возврате, то все быстро решится – спорить никто не будет.

Если же срок нормальный, а товар ненадлежащего качества – например, хлеб с плесенью и т.д., то нужно действовать так же, как и с просроченным товаром.

"Бывают неправильные условия хранения, особенно когда высокие температуры, когда в магазине могут на ночь отключить холодильники... Иногда продается йогурт с плесенью и даже рыба. Если вы приобрели некачественный товар – идите в супермаркет и возвращайте. Закон о защите прав потребителей на вашей стороне", – сообщил эксперт.

Невероятно, но факт: за такое "непотребство" супермаркетам ничего страшного не грозит.

"Если честно, практически никакой (ответственности – Ред.) они не несут. По закону есть штраф, ну и выпишут предупреждение, чтобы они больше не продавали просроченный товар – вот и все", – объяснил исполнительный директор Союза потребителей Украины.

Таким образом в супермаркетах могут раз за разом пытаться продать вам ту же просрочку, чтобы минимизировать свои убытки – и в расчете на то, что покупатель этого не заметит или же поленится возвращаться. Потому стоит быть внимательными при покупке, особенно в летнюю жару. Испорченные колбасы, рыба или молочные продукты могут вызвать серьезное отравление.

О том, как после похода в супермаркет украинцы оказываются в тюрьме, можно прочитать тут.