Отремонтировать технику по гарантии станет проще: в Украине могут усилить права потребителей

В Украине производители техники для дома, которая будет выпущена с 1 января 2022 года, будут добавлять энергетическую этикетку. Одновременно с этим эксперты предполагают, что в этих документах производителей также обяжут лучше прописывать сроки и условия гарантии изделий.

Изменения в правила маркировки внес Кабинет министров. Речь идет о новых требованиях к экодизайну – направлении, которое уделяет ключевое внимание охране окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла устройства.

В правительстве объяснили данное решение необходимостью согласования украинских норм с законодательством Европейского Союза. Таким образом, энергетическую этикетку со следующего года будут добавлять к каждой модели холодильника, стиральной или посудомоечной машины, телевизора, сушилки или светильника.

Видео дня

Гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич отметил, что пока рано говорить об усилении прав потребителей, поскольку законодательную инициативу полностью не опубликовали. Однако он ожидает, что бизнес могут заставить лучше прописывать сроки и условия гарантии.

"Сегодня покупатель может приобрести через интернет бытовую технику, оплатив ее и получив свою посылку. Но при этом он может даже не знать, кто ему ее реально продал. И при появлении проблем с покупкой ему даже некуда обратиться. Ни чека, ни свидетельства о продаже", – резюмировал он.

Ранее OBOZREVATEL писал, как украинцев массово обманывают в супермаркетах. В погоне за прибылью супермаркеты и небольшие магазины идут на различные ухищрения. Зачастую – на грани фола. Под угрозой здоровье потребителей, которых без зазрения кормят просроченной и некачественной едой.