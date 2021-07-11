В Госстате рассказали, как изменился рацион украинцев за последние 10 лет

За последнее десятилетие украинцы стали меньше пить молока, есть картошки и употреблять сахара. В то же время, рацион жителей страны обогатился мясными изделиями.

По сравнению с предыдущими годами в меню среднестатистического украинца стало больше мяса. Его на столе в среднем прибавилось – полкилограмма. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о потреблении продуктов питания в домохозяйствах за 1999-2020 гг.

Статистическое ведомство рассчитало потребление продуктов питания в домохозяйствах в среднем за месяц в расчете на одного человека.

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В результате подсчетов выяснилось, что в 2020 году среднестатистический украинец употреблял в месяц 5,2 кг мяса и мясопродуктов, тогда как в предыдущие годы этот показатель колебался в пределах 4,7-5,1 кг.

При этом, в 2020 в сравнении с 2019 годом потребление молока и молочных продуктов снизилось с 19,2 до 18,9 кг, масла – с 1,8 до 1,4 кг. Также украинцы стали есть меньше яиц, их потребление в 2020 в сравнении с предыдущим годом упало с 20 до 19 штук.

Рыбы украинцы стали есть меньше. Ее потребления снизилось с 1,8 до 1,4 кг. Сахара в рационе также стало меньше – с 3,0 килограмм в месяц до 2,4 кг.

Кроме того, украинцы "поубавили аппетит" в отношении картошки и овощей в целом. Соответственно их употребление упало – с 7,7 до 6,0 кг и с 9,5 до 8,7 кг.

Фруктов, ягод, орехов и винограда также стали есть меньше. В среднем на 300 грамм в месяц, чем десятилетием ранее.

"Также среднестатистический украинец в 2020 году в сравнении в 2019 годом стал употреблять меньше хлеба – с 9,3 до 8,0 кг в месяц", – сообщает Госстат.

Ранее о том, что лучше всего употреблять из продуктов питания летом, рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL нутрициолог София Рожко.