Как изменились цены на авто в Украине за 20 лет: топ популярных марок

За последние 20 лет рынок автомобилей в Украине изменился не так сильно, как можно было бы подумать. Цены на некоторые популярные марки авто практически не выросли в долларах и евро. Кое-что даже подешевело, например Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail. Зато более чем в 2 раза подорожал Volkswagen Golf, а Volkswagen Passat и Toyota Land Cruiser – в 1,5 раза.

Изменение цен на топ-24 самых популярных моделей авто в Украине проанализировал AUTO-Consulting. Речь идет о ценах в автосалонах официальных дилеров и импортеров. Курс, по которому пересчитывались сегодняшние гривневые цены, – 27,1 грн/долл. и 30,6 грн/евро.

20 лет назад в большинстве новых авто не было ни многочисленных электронных помощников водителя, ни светодиодных фар, ни цветных сенсорных мониторов. В базовой версии часто не было даже кондиционера.

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Несмотря на то, что теперь такие улучшения входят в базовую комплектацию, у некоторых производителей автомобили стали доступнее. В частности:

Nissan X-Trail за 20 лет подешевел на $2 379;

Mitsubishi Pajero – на $3 177;

Toyota Camry – на $504.

Несущественно изменилась цена на BMW 3 и Toyota RAV4. Зато их комплектация со временем улучшилась.

Большая часть популярных марок автомобилей все же выросла в цене. Подорожание составило от $1,7 тыс. до $27 тыс. Сильнее всего подорожали:

Volkswagen Golf – более чем в два раза, на $14 473;

Volkswagen Passat – в полтора раза, на $16 542;

Toyota Land Cruiser 100/300 – в полтора раза, на $25 846;

Honda HR-V – почти в два раза, на $27 509.

Новые требования Европейского cоюза в сфере безопасности автомобилей, а также переход на новые экостандарты приведут к повышению их цен в Украине. По прогнозам экспертов, купить новый автомобиль станет дороже минимум на $500-700.

Дело в том, что с 1 января 2022 года в ЕС вступает в силу норма, обязывающая производителей оборудовать новые автомобили дополнительными датчиками. В частности, речь идет о датчиках дождя, света, застегивания ремней безопасности задних пассажиров и проч.

По оценкам Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), следование европейским правилам приведет к ощутимому подорожанию автомобилей в Украине. Эксперты ассоциации прогнозируют рост цен на уровне 5-8% уже с Нового года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрабатывают законопроект, согласно которому граждан могут обязать уплачивать налог в 18% от покупки квартиры или автомобиля. Норма будет касаться тех украинцев, которые не смогут объяснить происхождение средств.