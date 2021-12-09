Купить автомобиль в Украине станет еще сложнее – ожидается существенное повышение цен

Новые требования Европейского cоюза в сфере безопасности автомобилей, а также переход на новые экостандарты приведут к повышению их цен в Украине. По прогнозам экспертов, купить новый автомобиль станет дороже минимум, на 500-700 долларов.

Дело в том, что с 1 января 2022 года в ЕС вступает в силу норма, обязывающая производителей оборудовать новые автомобили дополнительными датчиками, сообщает ubr.ua. В частности, речь идет о датчиках:

дождя;

света;

застегивания ремней безопасности задних пассажиров и др.

"Украина же подписала соглашение с ЕС, обязывающее внедрять у себя все европейские практики по безопасности дорожного движения. Соответственно, указанные нормы должны заработать и в нашей стране", – говорится в материале.

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По оценкам Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), немедленное следование европейским правилам приведет к ощутимому подорожанию автомобилей в Украине. Эксперты ассоциации прогнозируют рост цен на уровне 5-8% уже с Нового года.

"В Украине не такой уровень благосостояния, как в Европе, к тому же в украинских правилах дорожного движения нет требования пристегиваться пассажирам на заднем сидении. А все эти примочки стоят денег", – отметил глава ВААИД Олег Назаренко.

При этом он напомнил о планах правительства ввести в Украине стандарта Евро-6 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. – Ред.) "при отсутствии в стране бензина такого качества". По его подсчетам, это приведет к подорожанию новых автомобилей на 500-700 долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине разрабатывают законопроект, согласно которому граждан могут обязать уплачивать налог в 18% от покупки квартиры или автомобиля. Норма будет касаться тех украинцев, которые не смогут объяснить происхождение средств.

Речь идет о том, что если сумма приобретенного автомобили или недвижимости будет значительно превышать доходы человека, то налоговая будет направлять ему запрос. Если объяснить происхождения средств не удастся, то придется платить налог.