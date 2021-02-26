Германия хочет переманить украинских заробитчан: кого и куда зовут

Около 60% украинских трудовых мигрантов хотят работать в Германии, сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Но получить работу в этой стране не так просто. Раньше контракты заключали только с квалифицированными специалистами, но из-за нехватки кадров, страна ЕС понемногу упрощает условия, и уже в ближайшее время хочет разрешить украинцам официально приезжать на сезонные работы в сельском хозяйстве.

Действительно ли условия для украинских работников в Германии улучшатся и есть ли подводные камни – узнавал OBOZREVATEL.

Самые популярные в Германии вакансии для украинцев:

сиделки;

плиточники;

сантехники;

электрики;

упаковщики.

Но на эти вакансии не может претендовать кто угодно. Для того, чтобы получить любую работу в Германии – нужно подтвердить свою квалификацию соответствующим дипломом. К примеру, с дипломом инженера-электрика, можно работать электромонтером, но вот пекарем – уже нельзя. Кроме того, диплом должен быть признан немецкой стороной.

"Украинский специалист, имеющий диплом о среднем или высшем образовании, должен доказать, что его специальность совпадает с таким же немецким. – говорит Воскобойник. – Для этого во многих случаях нужно доучиваться и сдавать дополнительные экзамены. Это сложно и сделать это могут далеко не все украинцы".

Второй обязательный момент – знание немецкого языка. Это правило действует даже для рабочих профессий. Причем, для многих направлений знания нужно подтвердить соответствующим сертификатом, рассказывает куратор проекта "Осведомлен и готов к Германии" МБФ "Каритас Украины" Ирина Маевская:

"В зависимости от профессии, есть разные требования к уровню знания языка, например, для рабочих профессий – B1-B2, а для таких профессий, как врач, учитель, преподаватель – С1-С2. Если человек устраивается врачом, кроме общего знания языка, подтвержденного сертификатом, он должен еще подтвердить знания немецкого языка в сфере медицины. Для учителя во многих федеративных землях кроме государственного нужно знать еще два иностранных языка".

Есть профессии, где не требуется подтверждение владения языком, но при собеседовании в визовом отделе Посольства Германии в Украине будут обращать внимание на хотя бы минимальный уровень знания немецкого. Ведь от этого зависит, несколько человек сможет интегрироваться в немецкое общество.

Привлекать граждан из стран, не входящих в ЕС, к сезонным работам пока запрещено. Но это правило часто обходят по нехитрой схеме: оформляют трудовую визу в Польшу, а оттуда – командировку в Германию. Так можно проработать до 3-х месяцев.

Сейчас Германия испытывает острую потребность в сезонных сотрудниках. По данным Financial Times, в сельском хозяйстве страны не хватает около 300 тыс. рабочих. Необходимы работники на сбор и сортировку спаржи, сбор ягод и фруктов, на тыквенные фермы. Потому уже с 1 апреля Германия планирует позволить украинцам официально приезжать на сезонные работы.

Раньше подобное разрешение уже получили граждане Грузии. Теперь через грузинское госагентство занятости можно поехать на три месяца на сельхоз работы в Германию. Примерно по такой же системе хотят сотрудничать и с Украиной. Переговоры об упрощении трудоустройства мигрантов между украинской и немецкой стороной уже идут, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

В целом эксперты достаточно оптимистичны касательно упрощения условий трудоустройства украинцев в Германии.

"Это хорошая идея, - уверен Воскобойник, - ведь в Германия, согласно социологическим исследованиям, хотят работать 60% украинских трудовых мигрантов. Поэтому, если наши граждане получают возможность упрощенного трудоустройства в этой стране, то это надо только приветствовать. Пусть украинцы зарабатывают больше денег и чувствуют себя счастливее".

В Фонде "Каритас Украины" тоже уверены, что регламентированная легальная сезонная трудовая миграция имеет исключительно преимущества для всех задействованных сторон.

"При таких условиях, государство, принимающее мигрантов, имеет данные о лицах, находящихся на ее территории и может должным образом реагировать на миграционные процессы. – объясняет Ирина Маевская. - В свою очередь трудовой мигрант защищен законодательством страны пребывания и имеет право на социальную защиту. Государство происхождения не теряет свои трудовые ресурсы на длительный период и знает, что ее граждане находятся под защитой принимающей стороны, а заработанные средства, скорее всего, будут направлены в развитие украинской экономики".

По последним подсчетам Немецкого статистического ведомства, в Германии официально работают примерно 43 тыс. наших сограждан. В то же время, проживают в стране около 138 тыс. украинцев. Вероятно, большой процент из них – работают нелегально. Это создает дополнительные риски, ведь без контракта условия работы могут быть совсем не теми, на которые вы рассчитывали, или же работодатель вообще может не заплатить. Именно нелегальная работа сейчас создает наибольшее количество проблем для украинцев в Германии.

В первую очередь Германия привлекательна для украинцев высокими зарплатами. За такую же полевую работу, как в Польше, там можно получить в два раза больше. Но в то же время, цены на продукты в Германии, по данным Евростата, в среднем вдвое выше, чем в Украине. Для примера, в переводе на гривны:

Хлеб – 15,9 грн;

Свинина – 267,1 грн/кг;

Гречка – 100,6 грн/кг.

Польша – гораздо дешевле. Потому получить за сезон существенно больше прибыли может и не получиться.

Пока непонятно, сколько украинцев смогут попасть под упрощенную программу трудоустройства, сохранятся ли требования к знанию языка, и во сколько обойдется само трудоустройство. Вполне вероятно, что сезонная работа в Польше или других близких странах ЕС будет более выгодной. К тому же, даже после упрощения условий для сезонных работников, не стоит надеяться, что Германия в целом пересмотрит свои требования к квалификации сотрудников и знанию языка. Потому для большинства украинских трудовых мигрантов эта страна все равно останется закрытой.