Как купить качественную икру на Новый год: в Союзе потребителей дали советы покупателям

В преддверии Нового года в супермаркетах Украины есть риск приобрести красную или черную икру с плесенью. Это связано с нарушением условий хранения этого продукта.

Чтобы снизить риски, необходимо ориентироваться на ряд факторов, в частности, на дату изготовления и наличие в икре консерванта Е239. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Он озвучил "несколько советов, проверенных опытом".

Как пояснил Несмиянов, часто в супермаркетах в преддверии новогодних праздников продают банки с икрой, в которых растут "острова плесени". Наиболее частая причина – нарушение правил хранения.

"Икра должна хранится при температуре от -2 до -6 градусов, тогда она хранится 12 месяцев. Но в супермаркете обычно ее хранят в холодильнике при температуре от 0 до +6 градусов. В таком случае к 12-му месяцу, к Новому году, она покрывается плесенью", – пояснил эксперт.

Несмиянов сообщил, что в одной из популярных сетей супермаркетов продают красную икру глубокой заморозки. В таком состоянии она может храниться без потери качества достаточно длительное время. Но когда для продажи икру достают из глубокой заморозки и расфасовывают, срок реализации резко сокращается.

Супермаркет должен реализовать ее на протяжении 5 суток, хотя "производитель просит скушать ее за 24-48 часов". По словам главы Союза потребителей, эти сроки реализации очень часто нарушаются. "Я не говорю, что такая икра опасна, но качественные характеристики товара падают, чем дольше он хранится", – пояснил он.

Исходя из этого, Несмиянов озвучил советы для покупателей:

Покупать икру в банках, которая была изготовлена не раньше, чем полгода назад.

Не брать икру, в состав которой входит синтетическая пищевая добавка Е239 – уротропин.

Если в супермаркете есть икра в глубокой заморозке, предпочтение следует отдавать именно ей, а не фасованному продукту.

Не следует брать баночку икры, если при встряхивании в ней что-то перемещается, "как будто там шайба летает". Это признак некачественного продукта.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о признаках качественного натурального продукта. Вместе с тем он добавил, что в Украине реализуется множество фальсифицированной икры, которая икрой не является.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине массово реализуют фальсификат сливочного масла. В розничной торговле 200-граммовая пачка такого масла может стоить дешевле 33 гривен.