Украинцам массово продают фальсификат масла: где 99% подделок и как выбрать

В Украине в сети продают масло (пачка 200 грамм), цена которого может быть меньше 20 грн. 99% такой продукции – фальсификат. С учетом оптовой цены, такое масло не может стоить меньше 33 грн.

О том, сколько должно стоит масло и как его выбрать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Такие расчеты изданию Vesti озвучил эксперт молочной отрасли Максим Зализняк. Так, оптовая цена на килограмм масла, зависимо от процента жирности, составляет от 150 до 165 грн. К тому же нужно добавить расходы на упаковку, фасовку, торговую наценку. В результате пачка масла стоит от 33 до 45 грн.

Если же масло стоит меньше 30, а тем более 20 гривен, это фальсификат. "На 99% это фальсификат, потому что всегда все крутится вокруг денег, и никто без прибыли для себя не будет продавать", – говорит глава Центра экспертиз ТЕСТ Валентин Безрукий.

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Масло отличается зависимо от содержания жира, отмечает Госпотребслужба на своей официальной странице в Facebook. Так, бутербродным считается масло, если доля жира не достигает более 72,4%, крестьянское имеет до 79,9%, а экстра – 85%.

Важно при этом, чтобы в масле не было сторонних добавок: только молочный жир и его составляющие. Если в продукт добавляют более дешевый растительный жир, товар считается фальсификатом и может нанести вред здоровью.

Смотреть на цену. Чтобы изготовить килограмм масла, придется потратить около 20 литров молока. Поэтому такой продукт не может быть дешевым. Единственный способ удешевить продукцию – получить масло не только с помощью молока.

Смотреть на консистенцию. Молочный жир не может быть "мягким" (если масло правильно хранится). Настоящий продукт будет твердым, его можно резать ножом. Если же вместо этого продукция мягкая, есть вероятность, что это фальсификат.

Смотреть на цвет. Масло не может быть ярко оранжевым цветом. В течение года, зависимости от корма, которым питаются коровы, оно может менять оттенок.

Отметим, узнать, действительно ли это настоящая продукция, можно только в лабораторных условиях.

OBOZREVATEL подробно писал о том, как должно выглядеть настоящее масло и какие фирмы чаще всего фальсифицируют продукцию.

Ранее раскрыли нелегальное производства масла. Физлицо-предприниматель Ольга Викторовна Матвиенко производила тонны продукции, в которой вовсе не обнаружили молочные жиры (по правилам масло должно полностью состоять из молочных жиров).