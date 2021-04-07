Кабмин запустит механизм выдачи 8 тыс. грн госпомощи для ФОПов в "красных" зонах

Кабинет министров Украины вскоре запустит механизм выплаты госпомощи для ФОПов и наемных работников в "красных" зонах. Так, зарегистрироваться в портале "Дія" для получения средств можно будет уже на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 7 апреля, выступление транслировалось на сайте Кабмина в YouTube. "Правительство по поручению президента уж разработало, а Верховная Рада утвердила механизм поддержки граждан и бизнеса в случае усиления карантинных мер, который предусматривает предоставление денежной помощи в размере 8 тыс грн", – сказал премьер.

Глава Кабмина отметил, что этот механизм уже работал зимой. Его возвращают в регионы, которые находятся в "красных" зонах.

Он также добавил, что власти сегодня должны принять решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от карантина в "красных зонах". Шмыгаль подчеркнул, что выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки в "Дія".

Напомним, в Украине для выплаты 8 тыс. грн на тех физлиц-предпринимателей и нанятых сотрудников, которые пострадали из-за карантина, потратят 2,9 млрд грн. Кабинет министров разработал порядок.

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