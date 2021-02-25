Кабмин собрался узаконить в Украине труд фрилансеров: законопроект

Правительством одобрен законопроект, предусматривающий урегулирование взаимоотношений работников и работодателей в случае, когда невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения работы, в частности это касается фрилансеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Соответствующий проект Закона был одобрен 24 февраля на очередном заседании Кабмина.

"Сейчас оформление работы в подобных случаях происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, выполняющие такие работы, лишены прав и гарантий, установленных законодательством о труде. В частности, предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников. Текст законопроекта разрабатывался Минэкономики в тесном взаимодействии с работодателями и профсоюзами, что обеспечило баланс интересов всех заинтересованных сторон", – отметил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Дядюра.

Документом предлагается введение новой особой формы трудового договора – теперь с нефиксированным рабочим временем. Так, работодатель может перевести на них до 10% всего персонала. Согласно условиям договора, его стороны, могут определять необходимость и время привлечения работника к работе, ее объем и режим выполнения. При этом оплата труда происходит исключительно за то время, когда работа выполняется.

Также документом предусмотрено гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц – работодатель должен обеспечить не менее восьми часов работы в месяц.По мнению авторов документа, его принятие позволит работникам получить все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в том числе по надлежащему режиму работы, времени отдыха, порядку принятия на работу и увольнения с нее, выплаты заработной платы.

По мнению Федерации профсоюзов Украины, законопроект не дает ответы на вопросы, каким образом будут обеспечиваться базовые социальные гарантии (обеспечение больничными, отпусками, достаточным уровнем заработной платы и т.д.), как это задекларировано в пояснительной записке. Так же неясен и механизм реализации соцгарантий в части наступления страхового случая, связанного с временной нетрудоспособностью, несчастным случаем на производстве, безработицей, а также исчисления стажа работы, дающего право работнику на ежегодный отпуск, и страхового стажа для назначения пенсии.

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