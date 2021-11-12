Издеваются над пенсионерами: мошенники в Украине освоили еще одну схему

Мошенники в Украине все чаще придумывают новые способы для обмана граждан. На Харьковщине пенсионеру пришло сообщение от "Новой почты" о том, что прибыла посылка с наложенным платежом на его имя. Гражданин заплатил за нее, а внутри оказалась листовка с "лохотроном" и шампунь.

"Мой отец живет в поселке и подумал, что мы ему что-то отправили, оплатил посылку на 500 грн, ему дали коробку, в которой шампунь и листовка с "лохотроном". Видимо, мошенники таким образом издеваются над пенсионерами", – говорится в публикации Telegram-канала "Харьков 1654".

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В листовке говорится о возможности выиграть 410 тыс. грн. Для этого всего то якобы нужно позвонить по указанному номеру, назвать номер карты, электронный ключ и получить деньги.

Мошенники звонят украинцам и представляются работниками служб безопасности, сотрудниками банков, пенсионных фондов и даже полиции. Основные "жертвы" – старшее поколение.

На мобильный телефон 65-летней жительнице Староконстантинова (Хмельницкая область) позвонил мужчина, он представился работником службы безопасности одного из банков. Мошенник сообщил, что карта якобы заблокирована, и нужно узнать персональные данные. Жертва выдала данные и код, а злоумышленник снял со счета 43,9 тыс. грн.

Важно! Сообщать кому-то личные данные карт никому нельзя. Также нельзя выполнять никаких просьб так называемых работников банка.

Существует и множество других схем аферистов. Мошенники начали звонить гражданам, которые заражены коронавирусом, и требовать тысячи гривен якобы за кислород. Уже нескольким гражданам звонили и просили скинуть на банковскую карту по 5 тыс. грн, а от одной украинки и вовсе требовали 15 тыс. грн на срочный сбор, причем от имени волонтера.

Ранее мошенники обманули киевлянина, использовав махинации при отправке и получении товара на "Новой почте". Мужчина отправил покупателю металлоискатель за 90 тыс. грн.

В итоге товар забрали по поддельным документам, а деньги не выслали. Продавец сможет вернуть средства только в случае, если мошенника найдут и задержат правоохранители.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что даже при следовании всем правилам пользования банкоматом у украинцев могут возникнуть проблемы. В первую очередь нужно выбрать безопасный банкомат, это важно.

Не рекомендуется пользоваться банкоматами, возле которых расположены подозрительные люди или группы людей. Также стоит осмотреть его, ведь мошенники могут прикрепить на него спецустройства, с помощью которых считываются данные.