Из Украины в Швецию запустят прямой авиарейс: сколько стоят билеты

Европейский лоукостер Wizz Air с 16 декабря 2021 года запускает авиарейсы из Киева в столицу Швеции - Стокгольм. Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Билеты по цене 809 гривен, или 25,99 евро в одну сторону уже доступны на сайте компании и в мобильном приложении.

В Стокгольме самолеты будут приземляться в базовом для бюджетных авиаперевозчиков аэропорту Скавста, расположеном в 100 км от города сообщает avianews.com. В связи с этим, пассажирам рейса придется закладывать в стоимость поездки автобусный трансфер. Стоимость билета на автобус из Скавсты в Стокгольм составляет около 20 евро в одну сторону.

По информации консульской службы МИД Украины, для въезда в Швецию украинцам необходимо иметь COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении "Дія". Важно, что Швеция признает все вакцины, которые используются в Украине.

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Не так давно Швеция возобновила разрешение на туристический въезд на свою территорию гражданам Украины, имеющим биометрические паспорта. Разрешение было дано 26 июля.

Тем украинцам, у которых нет COVID-сертификата, перед въездом на территорию Швеции нужно будет сдать ПЦР тест. Причем с момента тестирования до въезда в страну должно пройти не более 72 часов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Wizz Air запустил рейсы из Украины в Венгрию по маршруту Киев-Дебрецен. Полеты начнут осуществляться с 15 декабря 2021 года с частотой 2 раза в неделю. Стоимость билетов стартует от 1 299 грн в одну сторону.