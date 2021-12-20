Из украинцев "выбивают" просроченные долги с помощью продажных нотариусов: детали схемы

В Украине финансовые компании начали использовать нотариусов для реанимации просроченных долгов. Они помогают открыть незаконные исполнительные производства, с помощью которых из украинцев незаконно "сбивают" деньги.

Детали схемы раскрывает "Телеграф". При этом подчеркивается, что алгоритм действий довольно простой:

"свой" нотариус за огромные деньги (ведь это может стать основанием для лишения его лицензии) оптом ставит исполнительные надписи для целой "пачки" просроченных долгов;

затем открывается исполнительное производство, для чего чаще всего используют частных исполнителей.

По большому счету, в том, что должники не отдают деньги, виноваты сами банки, отмечают аналитики. Их вина в том, что они не заключали кредитные договора с теми, к то брал у них кредит.

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Следовательно, в суд им идти не с чем. Более того, сроки исковой давности были давно просрочены. А значит, и претензии их – незаконны.

"Допустим, лет 10 назад вы пришли в один очень известный тогда частный, а ныне государственный банк, получить кредитную карту. В целях экономии времени и "диджитализации", клиенту предлагали присоединиться к условиям кредитования на сайте банка. Никакие кредитные договора не подписывались", – объясняет, почему так происходило, руководитель и управляющий партнер в адвокатской фирме "Пакс" Дмитрий Нестеченко.

Опытные и осторожные финансовые компании обычно открывают исполнительные производства на небольшие суммы – обычно, в 10-20 тыс. грн, отмечают аналитики. Это позволяет им с большой долей вероятности получить деньги.

"Данные суммы "помогают" правильно выбрать один из доступных вариантов для такого должника", – поясняет Нестеченко. По его словам, таких вариантов три:

заплатить банку или финкомпании;

поторговаться, в надежде снизить сумму к выплате;

подать в суд.

При этом он подчеркивает: несмотря на то, что победа в суде практически гарантирована, для самого должника она невыгодна. Поскольку все издержки "потянут" на 10-15 тыс. грн, которые обычно от него и требуют.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ПриватБанк подал в суд на свою клиентку из-за просроченного кредита. Она еще до решения судьи долг погасила. Теперь же финучреждение по закону может вернуть из госбюджета уплаченный судебный сбор. Однако представители банка требуют от своей клиентки оплатить расходы на суд.