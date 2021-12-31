Итальянцы ринулись массово сдавать ПЦР-тесты – ажиотаж взвинтил цены до 170 евро

Италия в период Рождества и Нового года переживает рекордную волну заражений коронавирусом. В результате в стране возникли трудности со своевременным тестированием на COVID-19. Цена ПЦР-тестов в частных лабораториях резко выросла, несмотря на призывы властей не поддаваться ажиотажу. Стоимость тестирования уже достигает 170 евро (около 5250 грн). Для сравнения, в Украине ПЦР-тест проводят в среднем за 800-1100 грн.

Из-за длинных очередей и огромного количества желающих сделать тест, лабораториям стало не хватать реагентов. Однако рост цен оказался настолько стремительным, что власти заговорили о "спекуляциях" на этом рынке, пишет La Repubblica.

В частности, такое заявление сделал министр столичной области по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато. В Риме уже начались проверки частных лабораторий.

В конце декабря цены на "быстрые" ПЦР-тесты в Риме подскочили до 110-140 евро. Это вдвое дороже, чем было год назад, когда тест делали за 60 евро. А тем, кто не хочет платить так много, приходится ждать, и немало: до 10 дней уходит на запись и еще 3-5 дней – на получение результата.

Видео дня

В остальной части Италии ситуация не лучше, а местами даже хуже. Например в Милане рекордная цена на тест составляет 165 евро. По такой цене на коронавирус проверяли в аэропорту.

Впрочем, в самом городе и его окрестностях цены не так уж и ниже. Стоимость стартует с базовых 80 евро, но лаборатории сразу предупреждают, что цена может вырасти и до 145 евро в зависимости от времени проведения процедуры. При этом результата экспресс-теста нужно ждать значительно дольше, чем привычные украинцам несколько часов, – до полуночи следующего дня.

Во Флоренции пиковая стоимость ПЦР-тестов в праздничные дни составила 170 евро. При этом в будние можно сделать проверку и за 65-95 евро – при условии заблаговременной записи. За результат в течение 6 часов нужно заплатить не меньше 105 евро.

Рекордные цены в Турине и Генуе тоже зафиксированы в аэропортах – 100 евро. Однако в городских лабораториях цены колеблются в районе 75 евро.

На юге Италии ажиотажный спрос сильно поднял цены. В Неаполе за ПЦР просят до 150 евро. В специализированных центрах проверка обойдется в 50 евро, но результата нужно ждать 1-2 дня. Многие работающие итальянцы не могут позволить себе такого ожидания.

Зато ситуация в Апулии по-прежнему находится под контролем. Здесь стоимость ПЦР-теста составляет около 60 евро. Это цена, которую установили местные власти год назад. К ней может быть добавлена только плата за взятие анализа (расходные материалы, проведение процедуры и т.д.). Обычно такие доплаты не превышают 5 евро. Есть лаборатория, которая предлагает ПЦР-тесты ровно за 60 евро, но ждать своей очереди придется до 8 января.

На Сицилии картина менее тревожная. Цены на тесты стабильны на уровне 50-60 евро как в частных лабораториях, так и в государственных больницах. Пациентам, которым грозит госпитализация, ПЦР делают бесплатно. При этом очереди на экспресс-тесты все равно огромные – количество записей в праздничные дни увеличилось в 4 раза.

Такая ситуация привела к тому, что итальянцы активно ищут альтернативы, а это активизирует деятельность мошенников. К примеру, местный пенсионер нарядился медицинским работником и предлагал желающим ПЦР-тесты за 15 евро. Его деятельность прекратили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии решили ввести локдаун для невакцинированных граждан. Только люди, которые были вакцинированы или недавно выздоровели от COVID-19, могут посещать закрытые помещения в барах и ресторанах, музеи, кинотеатры и спортивные мероприятия. Непривитые могут посещать эти места, только если у них есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов.

При этом в Италии наблюдается один из самых высоких показателей вакцинации в мире. 80% населения уже получили одну или две дозы, в то время как около 15% людей прошли ревакцинацию.