В Италии усиливают 'локдаун для невакцинированных' из-за роста новых случаев COVID-19

В понедельник, 6 декабря, Италия ужесточила ограничения для людей, которые еще не прошли вакцинацию от COVID-19, ограничив их доступ к множеству мест и услуг. Об этих мерах было объявлено в прошлом месяце, еще до появления нового штамма COVID-19 Омикрон.

Новые карантинные запреты были введены на фоне того, как случаи коронавируса начинают расти по всей стране, хотя и более медленными темпами, чем во многих других европейских странах. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Согласно новым правилам, только люди, которые были вакцинированы или недавно выздоровели от COVID-19, могут посещать закрытые помещения в барах и ресторанах, музеи, кинотеатры и спортивные мероприятия.

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Непривитые смогут посещать эти места, только если будут иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов.

Кроме того, с понедельника COVID-сертификат стал обязательным для проезда на всех видах общественного транспорта. С самого утра правоохранители проводили рейды, и любой, кто попадал в автобус, метро, ​​трамвай или поезд без сертификата, был оштрафован на 400 евро (около 12 350 грн).

Эти же требования касаются и тех, кто намерен остановиться в отеле или получить доступ к спортивным раздевалкам.

Стоит отметить, что в Италии наблюдается один из самых высоких показателей вакцинации в мире: 80% населения уже получили одну или две дозы, в то время как около 15% людей прошли ревакцинацию.

Число случаев заражения COVID-19 в стране за последние недели возросло, достигнув 15 000 в воскресенье, что составляет менее половины случаев, зарегистрированных в Германии, Франции и Великобритании.

Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 6 декабря, Румыния ужесточает карантинные ограничения в связи с выявлением в стране первых двух случаев заражения штаммом Омикрон. Теперь граждане страны и иностранцы при пересечении границы должны пройти отрицательный тест ПЦР на COVID-19 не позднее 48 часов.

С 24 ноября на территории Германии начали действовать ужесточенные ограничения в связи с новой волной коронавируса. Отныне введена система контроля в отрасли развлечений и для сотрудников предприятий.

OBOZREVATEL также освещал ограничения в разных странах Европы, где власти всячески пытаются привлечь население к кампании по вакцинации.

В сентябре в Болгарии установился один из самых высоких показателей смертности от коронавируса среди 27 стран Европейского Союза. Государство столкнулось с новым всплеском инфекций из-за более заразного штамма Дельта, и правительство решило ужесточить карантин.