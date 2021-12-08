"Индекс оливье" в Украине взлетел: сколько заплатим за новогодний салат

За год "индекс" стоимости салата оливье в Украине вырос аж на 21%. Подорожали почти все ингредиенты блюда. Теперь, чтобы приготовить 3 кг оливье, придется заплатить 209 грн.

Как подчитали в сервисе доставки продуктов Zakaz.ua, подорожали все основные продукты, которые входят в состав салата, кроме картофеля. Об этом сообщает "УНИАН".

Так, если сравнивать с 2020 годом, то картофель подешевел на 15%. Сейчас он стоит примерно 7 грн/кг. В то же время рекордсменом подорожания стал лук – цена выросла почти в два раза. Стоимость яиц в стране взлетела более чем 50%.

Самым дорогим ингредиентом салата является колбаса, ее купить сейчас можно примерно за 120-290 грн/кг. Многие украинцы находят альтернативу колбасе – зачастую курятина. Стоимость последней также выросла (тушка) – на четверть, филе – на 20%.

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Банку консервированного горошка можно купить в магазине за 25-50 грн. За свежие огурцы придется отдать до 50 грн, за соленые – 40-70 грн.

"За месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью будет стоить украинцам 209,9 грн. Тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн", – сказали специалисты.

Напомним, в 2021 году в Украине стремительно подорожали овощи борщового набора. В конце года за то, чтобы купить все необходимые ингредиенты, придется заплатить в 2,6 раза больше, чем в декабре 2020-го.

По словам аналитиков, ключевой причиной этого является сокращение посевных площадей. Усугубленной, к тому же, неблагоприятными погодными условиями.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в период с сентября 2021 года до сентября 2022-го потребительская корзина вырастет в цене аж на 22-25%. Уже после Нового года продукты продолжат дорожать. Как рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич, в 2022-м сильнее всего может увеличиться стоимость хлеба.