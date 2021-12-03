Илон Маск избавился от части акций Tesla и стал богаче на миллиарды долларов

Глава Tesla Inc. Илон Маск продолжает продавать свои акции в компании. В четверг, 2 декабря, он совершил очередную продажу – на этот раз, на 1 млрд долларов. В общем же с начала ноября Маск реализовал бумаг на почти 11 млрд долларов.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 2 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене 6,24 доллара за единицу. И в тот же день продал более 934 тыс. акций по цене от 1 058 до 1 112 долларов.

Первый крупный пакет акций Tesla Илон Маск продал 8 ноября. Перед этим, 6 ноября, он провел опрос в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций Tesla.

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Продажу акций он объяснил необходимостью выплаты налогов. Более половины участников голосования поддержали эту идею.

До проведения опроса Маску принадлежало 17% акций Tesla. Стоимость его доли в компании оценивалась более чем в 200 млрд долларов.

Стоимость же 10% акций (около 17 млн бумаг) оценивалась в почти 21 млрд долларов. Таким образом, чтобы закончить их продажу, Маску нужно реализовать еще порядка 6,9 млн бумаг Tesla.

После опроса в Twitter стоимость акций Tesla за неделю упала на 15%, сообщает РБК. Это стало самым сильным недельным падением с марта 2020 года.

В общем же, по информации "Интерфакса", с 8 ноября акции компании подешевели на 11%. В частности, 2 декабря их стоимость опустилась на 1%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила 1 триллион долларов. Это стало следствием заключения соглашения с сервисом проката Hertz, заказавшего у компании Илона Маска 100 тыс. электрокаров.

По информации Forbes, сделка между Tesla и Hertz принесет автопроизводителю 4,2 млрд долларов. В свою очередь, Reuters сообщает, что благодаря этому акции Tesla выросли на 14,9% – до 1045,02 доллара, "что сделало компанию самым дорогим автопроизводителем в мире".

Рекордная капитализация Tesla позволила ей войти в т.н. "Клуб триллионеров". Это – группа компаний, чья капитализация достигла либо превысила 1 триллион долларов.

Помимо Tesla в него входят еще 4 компании. Речь идет об Apple, Microsoft, Amazon і Alphabet (материнская компания Google).