Владельцев карт Monobank ждут проблемы: терминалы IBOX временно не будут работать

Национальный банк Украины отозвал лицензию у IBOX Bank и принял решение его ликвидировать. Таким образом владельцев карт Monobank ждут проблемы. Им придется искать другой способ, чтобы пополнить свой счет.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Решение принято 7 марта 2023 года. Отмечается, что доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков. Поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора страны.

"Соответствующее решение принято согласно статье 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, заключающаяся в ненадлежащем исполнении банком долга", – сказано в сообщении.

В частности, речь идет о том, что IBOX Bank не проверял клиентов, которые предоставляли услуги по азартным играм, а также не разрабатывал соответствующие внутренние документы по поводу получения дохода.

"К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные Банком нарушения применил к Банку такие меры влияния, как наложение штрафа, остановка осуществления отдельных видов осуществляемых Банком операций (дважды), отстранение должностного лица банка от должности, письменная оговорка (дважды)", – говорится в заявлении НБУ.

Также отмечается, что каждый вкладчик IBOX Bankполучит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Исключением станут только случаи, предусмотренные частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

В НБУ добавили, что акционерами IBOX Bank являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова. У нее 24,98% акций.

Клиенты Мonobank, который предоставлял возможность без комиссий пополнять свои карты через терминалы IBOX Bank, уже получили уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.

"В связи с отзывом лицензии у АО "АЙБОКС БАНК", компания ООО "МЕТАПЕЙ" (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнения на наши карты", – сказано в сообщении.

Оператору теперь вынужден заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2021 года новым главой правления АО "АЙБОКС БАНК" стал Петр Мельник. Соответствующее решение об утверждении Национальный банк Украины принял на основе собеседования 25 мая.