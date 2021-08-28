Хлеб и сахар в Украине взлетят в цене: как изменится стоимость

Хлеб в Украине продолжит дорожать. Стоимость продукта будет расти примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар.

Об этом рассказал экономический эксперт Олег Пендзин, сообщает "ГолосUA". Еще больше подорожает подсолнечное масло и куриные яйца.

"Хлеб и дальше будет расти в цене – примерно на 1,5% в месяц. Эта тенденция сохранится, минимум, ближайшие полгода. Также в стране продолжит дорожать подсолнечное масло и куриные яйца, но уже не такими быстрыми темпами", – заявил специалист.

Стоимость сахара всего за год выросла на 75%, ключевая причина – неурожай свеклы. "За год из-за неурожая свеклы сахар подорожал на 75%. Что будет с ценами на сахар станет понятно, когда в Украине соберут урожай свеклы. Это произойдет в ноябре. Если урожай будет плохой, то сахар может продолжить расти в цене", – заключил Пендзин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, молочная продукция до конца текущего года может подорожать на 2%. Ключевые причины повышения цен – увеличение себестоимости производства молочных товаров и продуктовая инфляция.