Уже в ближайшем будущем мир может отказаться от потребления мяса, а говядина и свинина станут роскошью, как и шампанское. От мяса могут отказаться из-за воздействия на климат производства. В дефиците могут оказаться и другие продукты, об этом уже трубят в США и Англии.

Почему мясо станет роскошью, что стало труднее найти в супермаркетах и без чего останемся к зимним праздникам – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Это (мясо. – Ред.) будет роскошным продуктом, который мы будем есть, когда захотим себя побаловать", – заявил генеральный директор Danish Crown Джейс Валер, сообщает Bloomberg. Danish Crown – производитель продуктов питания из Дании. Компания занимается в основном переработкой мяса свинины и говядины.

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Кстати, по результатам исследования The Guardian, мясные компании вынуждены ограничивать выбросы парниковых газов: 57% всех выбросов пищевой промышленности приходится на производство продуктов животноводства. Помимо этого, решение проблемы выбросов метана от животноводства – одна из ключевых климатических проблем для производителей.

О нехватке и подорожании поставок говорят во многих странах, например, в Англии. В целом жители Британии испытывают тревогу касательно нехватки продовольствия, которая в настоящее время поражает страну. Это угрожает перебоями с рождественскими обедами.

В Англии не хватает водителей для перевозки свинины в продуктовые и мясные лавки, сообщает TNYT. Министр финансов Великобритании Риши Сунак рассказал по радио BBC, что на Рождество будет дефицит с мясными продуктами.

Канцлер Казначейства заявил, что британское правительство делает "все, что в их силах". Цель – смягчить проблемы с цепочкой поставок.

Также в Британии стало проблемой найти в супермаркетах молочные продукты. Отсутствие водителей грузовиков в государстве вызывает нехватку основных продуктов питания, включая яйца, молоко и выпечку.

Каждый шестой житель Великобритании отметил, что в последние недели не смог купить некоторые основные продукты питания из-за их отсутствия, согласно отчету Управления национальной статистики, в котором было опрошено около 3500 семей. Специалисты предупреждают, что вскоре очень сложно будет найти индейку, шоколад и молоко.

В супермаркетах и магазинах в американских городах стало меньше товаров, некоторые продукты стали дефицитными, а также наблюдается скачок цен. Речь идет о бананах и арахисовом масле, а рыбные палочки сейчас найти стало куда сложнее.

Больше всего на нынешнюю ситуацию повиляла пандемия коронавируса. Например, в Северной Каролине особенно сильно пострадали предприятия по переработке мяса и птицы, пишет WFAE.

Дефицит тыквы может продолжиться второй год к ряду. Из-за пандемии в 2020-м засуха нанесла ущерб урожаю, сообщает Рarade.

В текущем году распространение грибка на многих тыквенных культурах, например, в Штатах (больше в Иллинойсе), из которых производится большая часть консервированной тыквы и тыквенного пюре, может еще больше усугубить ситуацию касательно продажи товаров.

В мире может возникнуть дефицит товарного вина и шампанского в праздничный зимний сезон. Дело в том, что увеличился спрос на коробки и бутылки для алкогольных напитков. Также выросли цены на доставку товаров по всему миру.

Производители вин сейчас столкнулись с логистическими проблемами. Американские виноделы жалуются, что на рынке нет бутылок для розлива.

В прошлом месяце спрос на винные коробки увеличился на 77%, а на винные бутылки – аж на 172%. Дело в том, что предложение не успевает за потребностями производителей. Причина – сбои в цепочках поставок, а большинство тары поступает из Китая и Индии.

Стоимость ингредиентов кормов для домашних животных выросла с 8% до 20% с начала пандемии. Повышение цен на основные продукты питания, такие как кукуруза, соя и мясо, помимо роста транспортных расходов и затрат на рабочую силу, сказывается на всех поставках продуктов питания – как для животных, так и для людей.

"Цепочка поставок домашних животных ничем не отличается от цепочки поставок продуктов питания. COVID, очевидно, действительно подчеркнул это – будь то ингредиенты, сырье, обработка или простои на различных объектах", – заявил партнер OC&C Strategy Consultants Кой Нокс, пишет Reuters.

Специалисты уверены, что ситуация в будущем ухудшится. Тим Уи из Moody’s Analytics говорит, что проблемы цепочки поставок усугубятся.

"Пограничный контроль и ограничения мобильности, отсутствие глобального пропуска вакцины и сдерживаемый спрос объединились в идеальный шторм, когда глобальное производство будет затруднено из-за несвоевременных поставок, затрат и цен вырастут. И в результате рост ВВП во всем мире не будет таким сильным", – сказал аналитик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, цены на бензин в Великобритании выросли до максимальных значений с марта 2013-го, в то же время подорожали продукты питания в кафе и супермаркетах. Не обошел страну и евроэнергокризис – растут счета за газ и электроэнергию.