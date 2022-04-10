Гривня оказалась сильнее рубля и не будет обесцениваться, – нардеп

Причин для девальвации гривни на сегодняшний день не существует. Более того, несмотря на то, что Россия атакует Украину, серьезное ослабление демонстрирует именно ее нацвалюта.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Он подчеркнул: финансовая система Украины – стабильна.

"Никаких предпосылок для обесценивания гривны нет. Украина не только выдержала первые дни войны, когда были панические настроения, но и приумножила свои золотовалютные резервы с того времени", – сказал он.

В качестве доказательства стабильности украинской валюты он привел реальный курс гривни к доллару, который не сильно отличается от официального. Что, по его словам, засвидетельствовало: гривня намного стабильнее российского рубля, у которого реальный курс значительно отличается от официального.

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"В Киеве можно без проблем приобрести доллар по 32 грн. Официальный же курс заморожен до конца войны на уровне 29,25 грн. А вот у рубля ситуация намного хуже. Ведь с учетом всех ограничений, его официальный курс к доллару не слишком отличается от довоенного (76,08 руб/доллар 10 апреля против 80,41 руб/доллар 23 февраля) – однако в свободном обращении доллар продают по 200 рублей и дороже", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.