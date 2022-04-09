'Съезжайте!' Российскую певицу выселили с роскошной виллы на Бали: домик сдали французам

32-летнюю российскую певицу Риту Дакоту выселили вместе с семьей из дома на Бали. Владельцы виллы, которую она снимала, сдали недвижимость другим людям.

Артистка рассказала об этом своим подписчикам в Instagram. Она разревелась, записывая видео, заявив, что владельцы даже не предупредили ее о необходимости съехать (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это был самый лучший дом, в котором я жила за все свои 32 года. Не было в моей жизни еще ни разу места, где я чувствовала себя настолько дома", – призналась Дакота.

Видео дня

Певица подчеркнула, что дом был сдан французам. Раньше там жила она с дочерью и бойфрендом Федором Белогаем.

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