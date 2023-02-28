"Государственная топливная субсидия": мошенники придумали новую схему обмана – выдают себя за АЗС WOG

В Украине мошенники придумали новую схему обогащения через сеть АЗС WOG. В сети они распространяют информацию, что якобы из-для граждан предусмотрена так называемая "государственная топливная субсидия". При этом людям нужно только перейти по предоставленной ссылке и пройти опрос.

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Если перейти по ссылке, то перекидывает на фишинговый сайт, который не имеет отношения к WOG. После чего предложат пройти опрос и выбрать пакет с призом, в котором содержится "государственная топливная субсидия" в размере 7 тыс. грн.

После прохождения опроса пользователь должен поделиться своими результатами с 20 друзьями, только так якобы можно получить средства. Цель аферистов – похищение персональных данных людей.

На сайте самого WOG также предостерегают пользователей и опровергают информацию о так называемой "государственной топливной субсидии". "Сеть АЗК WOG не имеет никакого отношения к подобным активностям. О любых мероприятиях, организатором или партнером которых является сеть WOG, мы сообщаем на официальных ресурсах, а их проведение отвечает всем нормам законодательства Украины", – сообщается на сайте.

Следует отметить, что схема с "выплатами" в Украине стала очень популярной во время войны. Аферисты выдают себя как за представителей власти, так и за международные организации. Зачастую мошенники подделывают сайты разных ведомств и организаций, чтобы воровать их данные и снимать средства с карт.

Например, часто можно встретить публикации в соцсетях о якобы предоставлении помощи от ООН, Красного креста, а также государства в Дії. Посему украинцам следует всегда проверять информацию и доверять лишь официальным источникам (сайты ведомств, официальные страницы в социальных сетях и т.п.).

OBOZREVATEL рассказывал ранее, что украинцев обманывают мошенники под предлогом продаж через интернет-ресурсы товаров для отопления помещений. Такой случай произошел в Кременчуге (Полтавская область). Аферисты пользуются сложным положением украинцев во время войны.

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