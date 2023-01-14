Госфинмон заблокировал более 2 млрд на счетах Royal Pay Europe: компания попала под санкции

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд. гривен на счетах, которые могут быть связаны с компанией Royal Pay Europe. Именно против этой компании Совет национальной безопасности и обороны наложил санкции.

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Об этом сообщает издание ZN.UA. Журналисты выяснили, что на счетах Royal Pay Europe было более 2 млрд. грн. еще до того, как компанию внесли в санкционный список СНБО.

"Средства были заблокированы в рамках проведения соответствующих финансовых расследований и на момент введения в действие санкций находятся на банковских счетах. Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о Royal Pay Europe

По данным балтийских СМИ, компания принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Она была основана в 2016 году, а в 2017-м получила лицензию на создание электронных денег в Британии. Та же наделила ее правом:

принимать платежи;

обслуживать карточные соглашения в европейской и британской юрисдикциях;

а также зарегистрировала ее в Латвии.

Кроме того, по данным и балтийских, и украинских СМИ, Royal Pay Europe плодотворно сотрудничает с российским букмекером 1xBet.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскому букмекеру 1хBet запретили работать в Украине. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лишила лицензий ООО "Твоя беттинговая компания", работавшее под брендом 1хBet.

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