Горняки шахты 'Алмазная' остались под землей, протестуя из-за долгов по зарплате, – профсоюз

Сотрудники шахты "Алмазная" устроили забастовку из-за задержки с выплатой зарплаты. Они отказываются подниматься на поверхность и добывать уголь.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Михаил Волынец, который также является главой Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков. Он отметил, что общая задолженность превышает 100 миллионов гривен.

"Сотрудники участка №2 шахты "Алмазная" решили не подниматься на поверхность и не добывать уголь пока им не выплатят долг. Общая задолженность по государственному предприятию "Добропольеуголь – добыча" превышает 100 млн грн", – написал он.

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Директор Конфедерации независимых профсоюзов Донецкой области Дмитрий Зеленый уточнил, что 44 горняка находятся на глубине 550 метров.

Как уточняется на сайте ДТЭК, 25 январе 2021 года шахты "Добропольеугля" были возвращены государству, для чего было создано госпредприятие "Добропольеуголь – добыча".

В ДТЭК заверили, что закрыли все задолженности, в том числе и за аренду, которые образовались в 2020 году из-за энергетического кризиса и вынужденной остановки.

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Кабинете министров заявили о выплате зарплат шахтерам в полном объеме.