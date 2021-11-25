Глава сельсовета под Одессой выписала себе больше 140 тыс. гривен зарплаты. Документ

Глава Фонтанского сельского совета в Одесской области Наталья Крупица за месяц получила почти 150 тысяч гривен заработной платы. Один из ее заместителей получил 119 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Ху***ая Одесса" в среду, 24 ноября. Авторы сообщения опубликовали финансовые отчеты сельсовета за июль 2021 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Так, зарплата Крупицы за июль составила 141 тысячу гривен – примерно 91 тысяча аванса, а остальное – "выплата по банковскому счету". Один из заместителей главы сельсовета за этот месяц получил 119 тысяч гривен, 57 из которых – аванс.

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Руководителю отдела кадровой работы Фонтанского сельсовета в июле выплатили 94 тысячи за месяц работы. Из этой суммы авансом было получено 2568 гривен.

"В среднем по Украине зарплата мэров крупных городов составляет около 50 000", – сказано в сообщении.

Пользователей в сети возмутили невероятно большие зарплаты чиновников. Под постом они оставили почти 400 комментариев.

"А самое главное, что она установила и мы платим", "Сами же за нее голосовали", "Да как они посмели?", "Так почему селяне не выходят на митинги против такого произвола?" – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, самую большую зарплату среди руководителей госкомпаний получает председатель правления ПриватБанка Герхард Беш. В октябре 2021 года он получил 1,136 млн грн. Меньше всего зарабатывает и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин. Он задекларировал 144 тыс. грн заработной платы в октябре.