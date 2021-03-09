Глава Минсоцполитики – о повышении пенсий украинцам в 3 раза: накопления будут переходить по наследству

Пенсии в Украине по предварительным расчетам можно будет увеличить в 1,5-3 раза, а средняя сумма выплат возрастет с 3500 до 7000 гривен. При этом не будет расти дефицит Пенсионного фонда.

Такую систему накопительной пенсии разработала глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная. Она представила свой план во время совещания, сообщили на сайте Офиса президента.

Министр пояснила, что в Украине необходимо изменить саму философию пенсионного обеспечения в соответствии с новой системой, согласно которой не только государство обеспечивает человека пенсией, но и он сам накапливает эти средства.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", – сказала Лазебная.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что государство должно обеспечить старшее поколение украинцев достойными пенсиями.

"Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официального трудоустройства", – отметил гарант.

Напомним, в Украине на пенсию можно будет выйти в любом возрасте, но при наличии определенного стажа. Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в силу закона №3623, который подписал президент Владимир Зеленский, пенсии будут начислять автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его.