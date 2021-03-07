В Украине на пенсию можно будет выйти в любом возрасте, но при наличии определенного стажа

Пенсии в Украине с 2028 года можно будет получить в любом возрасте при условии наличия не менее 40 лет стажа.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". В 2027 году пройдет последний этап повышения требования к наличию стажа: нужно будет иметь не меньше 35 лет для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Сейчас эта норма составляет всего 28 лет.

"Начиная с 1 января 2028-го, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", – говорится в законе.

Отметим, в Украине пенсионный возраст один из самых низких в Европе. Во многих соседних странах возраст выхода на заслуженный отдых уже повысили до 63-65 лет. Вместо пересмотра правил для всех с 2017 года действуют гибкие правила: те, кто не выполнил требования по стажу, будут выходить на заслуженный отдых позже. А остальные могут, как и прежде, получать пенсию с 60 лет.

С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличится с 59,5 до 60 лет. Это станет последним этапом ужесточения требований, который начали реализовывать еще в 2011-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.