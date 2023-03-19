Где в Украине можно купить дом рядом с лесом за тысячу долларов: названы варианты недвижимости

В Украине за тысячу долларов можно купить дом площадью около 70 квадратов в селе недалеко от леса. Такие варианты есть в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. В селе Ярославец Сумской области за 35 тыс. грн продается дом площадью в 75 квадратов. Недвижимость находится на расстоянии одного километра от "Ярославского лесничества".

"Продам дом в селе Ярославец. Рядом школа, садик, больница, парк, магазины, в центре села", - говорится в объявлении. Дом кирпичный, а до ближайшего города - 15 км.

В селе Красляны Черниговской области за 30 тыс. грн продается дом площадью 70 квадратов. Недалеко находится лес, а вместе с домом продается 50 соток земли.

"С 2011 года там никто не проживает. Есть большой погреб (под домом). У дома 50 соток земли, которую можно будет приватизировать. Рядом пруд и сосновый лес. Цена договорная, торг присутствует", – говорится в объявлении.

В Сухоносовке Полтавской области за 39 тыс. грн продается дом площадью 72 км. Недалеко находится лес, а в район можно доехать на автобусе.

"Дом в уютном селе. Живописная местность для отдыха. Возможность охоты и рыбалки, грибы, ягоды. Удобное расположение. Автобусное сообщение с районом", – говорится в объявлении.

Отметим, за такую же стоимость в дачном кооперативе можно купить небольшой двухэтажный дом без коммуникаций.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. Без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание недвижимости не приходится.