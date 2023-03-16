Где в Украине можно купить большой дом за тысячу долларов: названы самые дешевые варианты 

В Украине дешевые дома продаются в небольших населенных пунктах. Дом за тысячу долларов можно купить в маленьком селе без развитой инфраструктуры, при этом до ближайшего года придется ехать несколько часов на авто.

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Об этом говорится в данных одного из крупных порталов недвижимости. Так, за тысячу долларов продают дом в селе Королеве Сумской области. Площадь недвижимости – 100 квадратных метров.

"Продам участок с домом в районе 2-й школы, по улице Береговой. Дом нежилой", – говорится в объявлении. Главный недостаток: дом находится недалеко от границы с РФ.

В Закарпатской области, в селе Золотарева за 16 тыс. грн можно купить дом площадью 120 квадратных метров. Дом нуждается в ремонте.

"Возле дома 50 соток земли и фруктовый сад, колодезь, газ", – говорится в объявлении. Дом находится недалеко от границы с Румынией.

В селе Кренидовка Сумской области за 37 тыс. грн продается дом площадью в 120 квадратов. В объявлении говорится, что дом можно купить для сноса и строительства новой недвижимости.

Вместе с домом также продаются строения во дворе. "Продам дом в с. Кренидовка с земельным участком и надворными постройками. Можно под разборку", – говорится в объявлении.

Отметим, за несколько тысяч долларов в селах также можно приобрести квартиру площадью около 30-40 квадратных метров. При этом в крупных населенных пунктах стоимость жилья может быть в десятки раз выше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. При этом без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание не приходится.