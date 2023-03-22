Где в Украине купить дом в лесу за одну-две тысячи долларов: названы варианты дешевой недвижимости

В лесу или рядом с ним купить недвижимость в Украине можно за одну-две тысячи долларов. При этом такой дом будет нуждаться в ремонте. Больше всего вариантов дешевой недвижимости в Черниговской области.

Видео дня

Это следует из данных объявлений на специализированном портале. При выборе дома также важно обратить внимание на размер участка, его назначение (должно быть для строительства жилой недвижимости). Кроме того, важно, чтобы на территорию уже были проведены коммуникации (хотя бы частично). Так, в селе Кербутовка Черниговской области продается дом в лесу за 2 тыс. долларов. Площадь дома составляет 80 квадратных метров. А до ближайшего города – 5 км.

"Продается дом, окружен соснами. Много грибов, белые во дворе. В 20 минутах р. Сейм. Место очень тихое. Колодец на территории. Свет, печь, погреб", – говорится в объявлении.

В дачном массиве "Березанка" Черниговской области недалеко от леса продается участок с небольшим домом за 700 долларов. До ближайшего населенного пункта 20 км.

"Срочно продам приватизированный участок в дачном массиве "Березанка". В основе домика лежит Вагончик на тракторном шасси, к которому пристроено хозяйственное помещение. Основную часть участка занимает сад с плодовым деревьями: 6 яблонь разных сортов, два абрикоса, слива, вишни, розовая черешня", – говорится в объявлении.

В Андреевке Прилуцкого района за 1200 долларов продается дом площадью 100 квадратов. Недвижимость нуждается в капитальном ремонте.

"Продам дом. Есть сарай, погреб, колодец. Более подробная информация по номеру телефона", – говорится в объявлении.

Отметим, в Украине за такую же сумму можно купить квартиру в небольшом населенном пункте. Стоимость недвижимости зависит от населенного пункта. При этом главная проблема: в таких населенных пунктах будет сложно найти работу, а до ближайшей развитой инфраструктуры придется ехать на автомобили около получаса.

Стоимость жилья в крупных населенных пунктах может быть в десятки раз выше. При этом чем ближе к крупному городу, тем выше цены на недвижимость.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Украине можно купить дом недалеко от реки за несколько тысяч долларов. В некоторых домах нет коммунальной инфраструктуры.