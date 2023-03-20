Где в Украине купить дом недалеко от реки по цене до тысячи долларов: названы варианты

В Украине дом недалеко от реки можно купить по цене до одной тысячи долларов. Недвижимость будет в небольшом населенном пункте и без ремонта.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Так, в селе Клюсовка Полтавской области продается дом площадью 45 квадратов с 25 сотками. За дом просят 24 тыс. грн.

"Продам дом под восстановление, коммуникации рядом, недалеко от реки и магазина", - говорится в объявлении. До ближайшего города – 5 км.

В Понинке Хмельницкой области за 22 тыс. грн продают дом площадью 45 квадратов. В пределах одного километра от дома находится река и лес.

"Продам дешево Возможно обмен на авто! Не срочно. Деревянный дом под ремонт. Переоформление. Прописка. Есть сад и большой земельный участок где-то полтора гектара земли. Все вопросы по телефону", – говорится в объявлении.

В Сноске Черниговской области за 19 тыс. грн продается дом. Площадь недвижимости составляет 65 квадратов. Недалеко выход к реке.

"Продается дом по техпаспорту, есть печь, полы деревянные, обитые сайдингом, электричество подключено, есть колодец, сарай, гараж, выход к реке. Рядом лес и река Снов. до Чернигова 50 км", – говорится в объявлении.

Отметим, за такую же стоимость в дачном кооперативе можно купить небольшой двухэтажный дом без коммуникаций.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. Без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание недвижимости не приходится.