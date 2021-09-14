Где нельзя покупать доллары, какие купюры не примут и у кого потребуют паспорт: в НБУ озвучили правила

В Украине в пунктах обмена могут не принять изношенные, поврежденные банкноты или те, подлинность которых подтвердить сложно. Если же обменивать доллары в банке, то финансовое учреждение имеет право потребовать паспорт и идентифицировать клиента.

Об этом говорится в правилах, опубликованных на сайте Национального банка. Стоит отметить, что все обменники валют должны получать лицензию. Только так можно подтвердить, что там, скорее всего, не подсунут фальшивку, или же в случае, если вас обманут, вы сможете привлечь виновных к ответственности.

Список обменников, у которых есть лицензия, можно увидеть здесь. Также в НБУ объяснили, что делать, если:

Видео дня

нужно обменять поврежденную купюру. "Для обмена изношенных, поврежденных, сомнительных относительно подлинности и/или платежности банкнот иностранной валюты на пригодные к обращению банкноты необходимо обратиться к любому банку Украины".

может ли банк требовать паспорт у клиента. "Нормативно-правовые акты Национального банка не устанавливают требования по предъявлению паспорта при осуществлении такой операции (продажи валюты). В то же время, банк самостоятельно определяет систему мониторинга операций своих клиентов и имеет право требовать предъявления паспорта".

Нельзя покупать валюту в тех обменниках, которые не получили лицензию Нацбанка. Они фактически занимаются своей деятельностью незаконно.

Как ранее писал OBOZREVATEL: