Где лучше работать строителем: что предлагают в Украине и за границей

В Украине легче всего трудоустроится строителем в Киеве, Одессе и Харькове. Именно в этих городах работодатели размещают большинство вакансий по этой специальности. В то же время, зарплаты в строительных специальностях значительно выше за границей – максимальные для Украины суммы там являются стартовыми.

Об этом OBOZREVATEL сообщила руководитель отдела по работе с партнерами сайта по поиску работы Jooble Елена Кирильевнина. Она обратила внимание на существенную разницу в зарплатах строителей как в самой Украине, так и между нашей и другими странами:

13-35 тыс. гривен в Украине зависимо от региона;

35-50 тыс. гривен за границей.

Кроме того, больше всего строителей работодатели ищут на полный рабочий день. Среди требований – опыт работы, пунктуальность и отсутствие вредных привычек.

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"Спрос на эту вакансию приходится волнами и в некоторых сферах зависит от погодных условий. Но из года в год именно весна становится пиковым временем, когда открывается много вакансий", - рассказала Кирильевнина.

В сентябре в Германии открылись тысячи вакансий для украинцев. К примеру, разнорабочим предлагают зарплату в размере около 50 тыс. грн в месяц, а оператору-наладчику - 110 тыс. грн. Одним из основных требований для поступления на работу является знание немецкого языка.

Устроиться на работу в Германии можно по ряду рабочих специальностей. Среди них:

1. Оператор-наладчик фрезерных и токарных станков: от 90 до 110 тыс. грн. Требования:

опыт – 1-3 года;

наладка и эксплуатация токарного и фрезерного центра с ЧПУ согласно чертежам и производственному плану;

изготовление деталей путем механической обработки на ЧПУ станках;

контроль качества продукции и заполнение производственной документации;

эффективный выбор и соблюдение технологии производства.

2. Забойщик (мясник) в Германии может зарабатывать 59,4 тыс. грн. Требования: наличие соответствующего диплома об образовании с квалификацией мясной промышленности, например, технолог по производству и переработке продукции животноводства, технолог по производству мясных продуктов и т.п. (обязательное условие), знание немецкого языка (желательно).

3. Водитель-международник категории Е – 64 тысячи грн. Требования:

наличие водительских прав категории С+Е;

знание режима труда и отдыха водителей;

высокая самодисциплина – без грубых правонарушений;

обязательно наличие АДР;

возраст до 55 лет.

4. Разнорабочие – 50 тысяч гривен. Зарплата составит 8-9 евро в час. Работа по 8 часов, могут быть переработки. За месяц – 1600 евро – 50 000 грн.

5. Медицинская сестра – 42-56 тысячи гривен. Требования: уверенные знания немецкого языка (на уровне B2/B1 или A2 как исключение). Готовность (при необходимости) доучить его и/или подтвердить его знание в Goethe Institut или схожем учебном учреждении; медицинское образование: медсестра/медбрат или аналогичное медицинское; опыт медицинской работы по специальности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Минздрав готовится утвердить приказ, который даст работодателям право отстранять от работы сотрудников, которые не вакцинировались против коронавируса. В текущее время, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это правило будет касаться педагогов всех уровней, а также сотрудников органов исполнительной власти и местных администраций.

Впрочем, окончательный перечень профессий, должностей и производств, обязывающих к вакцинации, еще обсуждается. Список проходит согласование во всех органах власти, а также регистрацию в Министерстве юстиции.