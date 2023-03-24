Где купить двухкомнатную квартиру по цене до двух тысяч долларов: озвучены варианты жилья с ремонтом

В Украине двухкомнатную квартиру с ремонтом можно купить по цене до двух тысяч долларов только в небольшом населенном пункте. Чем дальше жилье от крупного населенного пункта, тем меньше его цена.

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Это следует из данных размещенных объявлений. В Кировоградской области в селе Моложеное можно купить двухкомнатную квартиру за 1900 долларов. Площадь квартиры - 42 квадратов. Дом кирпичный, площадь кухни составляет 6 квадратов. На расстоянии 500 метров: детский сад, почта, школа. Магазин находится в доме.

"Квартира на первом этаже, есть газовое отопление. Комнаты проходные, есть кладовка. Окна и двери металлопластиковые. Частично заменили сантехнику. Состояние жилое, хорошее расположение", – говорится в объявлении. В объявлении говорится, что в квартире сделан косметический ремонт.

В селе Ковтуново Сумской области за 1400 долларов можно купить двухкомнатную квартиру площадью 49 квадратов. Дом кирпичный, площадь кухни составляет 8 квадратов. Санузел совместный, планировка раздельная.

"Отопления нет, т.к. начали делать капитальный ремонт. Проводка новая, есть газ, вода. Балкона нет, есть хороший сарай с погребом, огород", – говорится в объявлении.

В Чайковичи Львовской области двухкомнатную квартиру продают за 1900 долларов. Площадь квартиры составляет 50 квадратов, кухня - 20 квадратов. Дом панельный, санузел раздельный.

"Квартира в селе Чайковичи. Квартира с отчуждением, но можно составить любой договор. Я отдам дешево: за 1900 долларов. Возможен обмен на авто с вашей доплатой. Продажа срочная", – говорится в объявлении.

Отметим, самое дешевое жилье в Украине – в зоне боевых действий. Однако покупать квартиры в таких населенных пунктах – большой риск. А жить в таких районах опасно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Украине можно купить крупный дом по цене до тысячи долларов. В большинстве случаев такая недвижимость нуждается в капитальном ремонте.