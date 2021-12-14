Европейцы страдают из-за высоких цен: требуют поднять зарплаты

В Европе граждане жалуются на повышение цен на большинство товаров – от газа до продуктов. Несмотря на то, что главная задача Европейского центрального банка (ЕЦБ) – сдерживать инфляцию, сотрудники учреждения вместе с рабочими по всему еврорегиону требуют значительного повышения зарплаты.

"Это кажется парадоксальным, но ЕЦБ не защищает свой персонал от инфляции", – сказал экономист центрального банка и вице-президент профсоюза работников IPSO Карлос Боулз. Рабочие настаивают на повышении по крайней мере на 5%, чтобы не отставать от инфляционного всплеска, пишет The New York Times.

Однако в банке заявляют, что не сдвинутся с места и не откажутся от запланированного увеличения на 1,3%. "Это просто не компенсирует инфляцию. Рабочие не должны пострадать, когда цены так сильно растут", – отмечает Боулз.

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От Испании до Швеции рабочие и профсоюзы все чаще требуют заработной платы, которая соответствовала бы инфляции. Последняя в ноябре достигла 4,9%, что является рекордным уровнем для Европы.

Отметим, австрийские рабочие добились повышения зарплаты на 3,6% к 2022 году. Ирландские работодатели заявили, что ожидают повышения заработной платы как минимум на 3% в следующем году.

Работники супермаркетов Tesco из Великобритании получили прибавку к зарплате в размере 5,5% после угрозы забастовки накануне Рождества. В Германии, где, кстати, находится штаб-квартира ЕЦБ, новое правительство подняло минимальную заработную плату на невиданные 25% (до 12 евро в час).

В нашем государстве минимальная зарплата тоже повысится, но с 1 октября 2022-го, и всего на 200 грн, – до 6700 грн. То есть лишь на 3%. При этом в Украине цены на товары и продукты также взлетели. Так, потребительские цены в ноябре выросли на 10,3% в годовом разрезе, продукты питания подорожали на 13,3%.

На данный момент средняя зарплата в стране составляет 14 045 грн (за октябрь), свидетельствуют данные Госстата. В перерасчете в европейскую валюту – 459,7 евро. Для сравнения, в Европе средняя заработная плата составляет 57,4 тыс. грн (1903 евро).

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева уверен, минимальную зарплату планируют увеличить столь несущественно из-за неправильных приоритетов бюджета-2022. Он считает, что рост зарплат мог быть иным.

"Мы не просто могли бы повысить ее на больше, но и обязаны это сделать. Тарифы увеличились на 35%. Продукты питания также растут в цене. Если даже выходить из уровня инфляции и роста базовых цен, зарплата должна быть минимум 8,5-9 тыс. грн", – утверждает экс-министр.

Специалисты из ЕЦБ в течение нескольких месяцев настаивали на том, что всплеск инфляции носит временный характер. Он вызван возобновлением мировой экономики, нехваткой рабочей силы в некоторых отраслях и узкими местами в цепочке поставок, которые не могут длиться вечно. Ожидается, что цены на энергоносители, которые в ноябре подскочили аж на 27,4% по сравнению с прошлым годом, также снизятся.

Банк стремится удерживать годовую инфляцию на уровне 2%, но воздерживается от повышения процентных ставок для замедления роста цен, утверждая, что к тому времени, когда такая политика вступит в силу, инфляция в любом случае снизится сама по себе.

"Мы ожидаем, что этот рост инфляции продлится недолго", – заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ноябре. По ее словам, снижения цен можно ожидать, вероятно, уже в январе.

Однако в Штатах, где инфляция подскочила на 6,8% за год, что является самым быстрым темпом за почти 40 лет, официальные лица не так уверены. В своих показаниях перед Конгрессом на прошлой неделе глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл перестал использовать слово "временный" для описания того, как долго продлится высокая инфляция.

Он указал, что штамм коронавируса Омикрон может усугубить проблемы с поставками. А это уже, соответственно, может повысить инфляцию.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине cредняя зарплата в 2022 году составит 15 778 грн. Уже в 2023-м планируют увеличить до 17 425 грн.