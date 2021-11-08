"Евробляхеры" не успевают растаможить свои машины: дополнительно платят за "экстренные" справки

Из-за огромных очередей на растаможивание "евроблях" их владельцам выдают "экстренные" справки. Это – короткие информационные документы, содержащие данные об основных характеристиках автомобиля. Стоят они до 1 тыс. грн и дают возможность не платить штраф за нерастаможенные авто. Хотя пройти эту процедуру – а значит, еще раз заплатить, – в будущем все равно придется.

Владельцы "евроблях" начали массово брать справки потому для их выдачи сам автомобиль не нужен, сообщает UBR.ua. Все данные берутся из регистрационных документов и информации с завода. В справке. среди прочего, указываются:

объем, вес, тип двигателя;

год производства автомобиля;

первая регистрация.

"Справку берут как "экстренный" вариант – вместо сертификата, сугубо для таможни, поскольку там в обязательном порядке требуют подтверждение о евростандарте авто. Только при его наличии водитель "евробляхи" сможет осуществить растаможку", – отмечает издание.

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Сами же "евробляхеры" недовольны тем, что им приходится брать справки. Они называют их методом для "сбора денег".

Но поскольку из-за ажиотажа на растаможку пройти полноценную сертификацию они не успевают, тратиться готовы. Лишь бы не платить штрафов до 170 тис. грн.

Даже при наличии справки владельцам "евроблях" необходимо будет оформлять сертификат соответствия. Но уже для того, чтобы встать на учет в МВД.

На самой же процедуре в обязательном порядке уже должна будет присутствовать и сама "бляха". Ее будут изучать, фотографировать, проводить замеры и т.п.

"Для МВД важно, чтобы автомобиль соответствовал уровню безопасности на дорогах. Эту проверку можно пройти уже после растаможки, потому что ограничений по срокам постановки на учет, в принципе, нет. А вот растаможка – поджимает", – подчеркивают в UBR.ua.

С растаможкой "евробляхерам" помогает организация "Авто Евро Сила" (АЕС), занимающаяся проблемными вопросами автомобилей на европейских номерах. При чем помогает, понятное дело, за деньги – их страница в Facebook усеяна объявлениями о "растаможке под ключ" и проверке "блях" по судам.

Как сообщает UBR.ua, ежедневно АЕС в усиленном режиме растамаживают по 150 автомобилей. "Говорят, что списки поданы на таможню и согласованы", – отмечает издание.

Уже 10 ноября заканчивается срок действия временных законов об упрощенной процедуре растамаживания "евроблях". Кроме льгот для авто, ввезенных до 2021 года, они предусматривали отсрочку штрафов для всех "евробляхеров".

Согласно закону, ввезенные в 2021 году "евробляхи" не подпадают под льготные правила. Но поскольку никаких новых перспектив после 10 ноября их водителям не светит – дополнительных правок и законопроектовтак и не приняли, – теперь в приоритете у них не сэкономить, а хотя бы сохранить машину .

На текущий момент, кстати, таких автомобилей в Украине насчитывается около 70 тысяч. В основном, это старые машины – 2003-2005 годов выпуска. Хотя есть и более новые – выпущенные в 2016-м.

После окончания льготного периода легализации "евроблях" полиция начнет применять санкции. Кроме того, если заниматься легализацией авто после 10 ноября, нужно будет уже думать, как такой автомобиль безопасно и без штрафа доставить для перезаезда в Украину до границы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что не все украинцы успеют растаможить "евробляхи" на льготных условиях. Причин для этого три: