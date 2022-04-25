Еще один банк начал выплачивать по 2000 грн переселенцам

Карты єПідтримка, на которые выплачивается денежная помощь переселенцам (ВПЛ), теперь можно оформить в 13 банках Украины. К программе присоединился Sportbank. Взрослым переселенцам выплачивают по 2000 грн в месяц на человека, детям – по 3000 грн.

В целом карты єПідтримка открыли уже 10 млн украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Дії. Полный список банков, которые участвуют в программе, выглядит так:

Monobank;

Альфа-Банк;

ПриватБанк;

А-Банк;

Ощадбанк;

Укргазбанк;

Raiffeisen Bank;

Банк Восток;

IdeaBank;

Izibank;

ПУМБ;

Правэкс Банк;

Sportbank.

Как открыть карту єПідтримка в Sportbank

1. Установите приложение Sportbank на смартфон.

2. Откройте раздел "Карты" и выберите "єПідтримка".

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3. Дайте приложению необходимые разрешения и введите персональные данные по запросу.

Оплачивать такой картой можно через онлайн-сервисы, а также с помощью Google Pay и Apple Pay, если у смартфона есть функция NFC. Кроме того, помощь ВПЛ не запрещается переводить на другие карты или обналичивать. Тратить деньги можно на любые нужды.

Помощь ВПЛ будет храниться в банке, который вы выберете. Не имеет значения, был ли счет в этом учреждении ранее.

Как получить помощь ВПЛ через Дію

1. Зайдите в Дію и нажмите "Услуги" – "Получить статус ВПЛ".

2. Укажите текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите "Продолжить". Включить геолокоцию нужно требуется только один раз.

3. Если есть ребенок, можно получить статус переселенца и для него – свидетельство о рождении подтянется в Дію или его можно добавить его вручную. Если же детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей".

4. Выберите карту єПідтримка, чтобы получить финансовую помощь.

5. Укажите, какая помощь необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

Справка ВПЛ появится в Дії рядом с другими цифровыми документами. Средства будут выплачены на карту єПідтримка.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине действует программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.