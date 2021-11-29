Ершик из золота – в Киеве продают дома с интерьером "в стиле Пшонки"

В Киеве продается много домов с безвкусным и претензионным дизайном, в народе известном как "стиль Пшонки" (Виктор Пшонка – генпрокурор времен Виктора Януковича, известный любовью к пафосной роскоши, а также портретом, на котором предстал в образе римского императора Цезаря. – Ред.). У примеру, в одном из были обнаружены золотые смесители и ершик.

"Дома за миллионы долларов, абсурдные архитектурные решения и претенциозные роскошные дизайны. Позолота, бивни, антиквариат", – кратко описывает интерьеры домов показавшее их "Телебачення Торонто".

Первый дом стоит 6,5 млн долларов. Его площадь – 1000 кв. м, однако из-за обилия дорогих предметов простора в нем – минимум.

В трехэтажном доме много шкур животных, в ванной – золотые смесители и ершик. Также в доме красуются огромные бивни.

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Второй дом стоит 2,5 млн долларов. В нем есть огромная кухня и столовая, в которой можно отгулять свадьбу.

В доме все из дерева – кроме обоев. Они – из ткани. Также в доме есть:

камин;

бассейн;

сауна;

бильярд;

кабинет;

несколько подсобный помещений, которые можно переделать под комнаты.

Третий дом внешне напоминает дворец. Однако внутри он похож на церковь с соответствующим запахом ладана.

"Владелец дома уверяет, что лучшего дома не найти. Потому что здесь хорошая аура", – отмечают авторы программы.

В доме есть красные дорожки. А кроме них:

огромная гостиная;

две кухни;

несколько туалетов;

4 спальни;

балконы.

"Продать такие дома сложно. И это – проблема для всех дорогих домов в Киеве", – подчеркивают авторы программы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верховная Рада заплатит 41,5 млн грн за обустройство места для пресс-конференций в своих кулуарах. Будут просто стулья, столы ручной работы, перегородки, шкафчики и компьютеры. Еще почти полтора миллиона заплатили дизайнерам, чтобы они нарисовали этот пресс-центр.

Кроме того, Верхованя Рада заплатила за коммунальные услуги 23,7 млн грн в 2020 году из госбюджета. Т.е., из налогов, которые платят рядовые украинцы и бизнес. При этом меры по повышению энергосбережения в парламенте проводить пока не планируют.