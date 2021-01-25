Экс-судья, который насмерть сбил ремонтника, будет ежемесячно получать больше 100 тысяч

Бывший судья Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Юрий Грица будет ежемесячно получать пособие в размере 106 тыс. Служитель Фемиды известен тем, что еще в 2011-м сбил коммунальных работников, которые в этот момент выполняли работы. Одна из жертв скончалась.

Как утверждает "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) на своей странице Facebook, судья в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержать его не смогли, так как для этого нужно было согласие судейского корпуса и обращение Генпрокурора.

"Судья сидит? Конечно, нет. Дело о ДТП уже почти 10 лет лежит в суде. Грица почти все это время продолжал судить и только в 2019 году он был уволен. Но не из-за совершенное ДТП, а из-за заявления об отставке по собственному желанию. В итоге Высший совет правосудия отправила судью в почетную отставку со всеми выплатами", – сообщает организация.

Грица прописался в горах, теперь как горный житель имеет право на льготы и денежную надбавку в 20%. "Проживать в доме на 337 квадратов в Яремче – это тяжелая судьба и без надбавки не обойтись", – иронизируют в ЦПК.

Уже бывший судья также обратился в суд с просьбой пересчитать размер его пожизненного содержания, мотивируя это тем, что судейский оклад за это время увеличился. Ивано-Франковский окружной админсуд удовлетворил ходатайство и теперь служитель Фемиды будет ежемесячно получать 106 129 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине судьи получают пенсию по особым правилам: размер выплаты может достигать 80% привычного заработка. С 2019-го их пособие увеличилось с 28,7 до 67,9 тыс. грн.