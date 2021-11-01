Дороже в 4 раза: сколько стоит картошка в оккупированном Донецке и Украине

Картофель во временно оккупированном Россией Донецке продают в несколько раз дороже, чем в Украине. И это несмотря на существенное снижение цены, по сравнению с началом октября.

По информации издания "Первая лента", килограмм картошки в Донецке можно купить за 40–60 рублей (15–22 грн). Для сравнения: в начале октября цена была на уровне 100–120 руб (35–42 грн).

В то же время в Украине, по информации специализированного издания AgroTimes, кило картофеля можно купить за 5,5–6 грн. Это в 3–4 раза дешевле, чем в оккупированном Донецке.

По сравнению с сентябрем, цена на картошку в Украине снизилась на 2%. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики).

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При этом там подчеркивают: подешевела картошка и по сравнению с 2020 годом. За год цена на килограмм этого овоща упала на 14%.

"Произошло понижение средних цен на некоторые виды сельскохозяйственной продукции и продукты ее переработки. В частности, определенное влияние на цены в октябре оказал фактор сезонности. Так, по отношению к прошлому месяцу на 2% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым годом – на 14%", – говорится в сообщении.

Впрочем, есть и продукты, которые и подорожали. Прежде всего, речь идет о помидорах, подсолнечном масле и свекле. Так, в начале ноября средние цены в Украине составляли:

на томаты – 38,45 грн/кг;

на подсолнечное масло – 66,65 грн/л;

на свеклу – 8,4 грн/кг.

При этом в ноябре следует ожидать рост цены на подсолнечное масло на 2-3%. Таким образом, его стоимость составит 68–69 грн/литр.

Напомним, в Украине за год заметно подорожал борщ. Кастрюля борща на свином бульоне на четырех человек в октябре 2021 года стоила в среднем 65,16 грн. Это на 5,52% больше, чем годом ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы платят за подсолнечное масло в разы больше, чем жители стран ЕС. Производители считают, что если ситуация с ценами на энергоносители не изменится, вскоре в магазине литр масла можно будет купить за цене выше 100 грн.