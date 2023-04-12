Доплату в 30 тыс. грн военным все же вернут? Железняк рассказал, откуда могут взять деньги для выплат

В Раде в ближайшие недели рассмотрят проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу в размере 30 тыс. грн. При этом доплаты все еще могут вернуть. Есть несколько возможных источников финансирования.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат, заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк. "Судя по графику парламента, (рассмотрят постановление. – Ред.) в ближайшие недели, если не будут внесены соответствующие изменения в график, что достаточно сложно", – сказал он.

Возвратят ли выплаты и откуда будут брать средства для выплат?

Что касается самого законопроекта о возвращении выплат военным, есть проблема с наличием ресурса, объясняет депутат. Для доплат нужно 150 млрд грн ежемесячно, но без внесения изменений в бюджет это сделать будет крайне тяжело.

"И я сомневаюсь, что правительство на это пойдет, учитывая, что предварительным решением было вообще отменить эти выплаты. К тому же, давайте говорить откровенно, коммуникационная часть пострадала, что вылилось в 277 голосов в парламенте. Что касается того, будут ли вообще вноситься" перемены или нет, здесь первый и главный вопрос коалиции.Я внимательно смотрел, кто голосовал в составе "Слуги народа", без них это решение не прошло, они дали тотальное большинство", - рассказывает Железняк.

Что касается ресурсов для финансирования выплат, отмечает нардеп, худший вариант – напечатать деньги. По его словам, это снова приведет к росту инфляции в Украине. Другой вариант – искать дополнительные ресурсы.

" Первое и больше всего -- таможня. Мы на ней потеряли по оценкам комитета и нашей временной следственной комиссии примерно 120 млрд и , соответственно , это одна из самых больших потерь в бюджет . Вторая часть -- ускорить продажу конфискованных российских активов. правка, что из этих активов можно отправить деньги на военные расходы", – добавляет депутат.

Как он подчеркивает, по продаже конфискованных активов нужные 150 млрд грн не соберутся, но несколько миллиардов точно будут выручены. Третий вариант – борьба с нелегалкой.

"17 млрд – табак, несколько миллиардов – алкоголь, аграрный бизнес тоже, мы там нашли дополнительный ресурс в 12 млрд. Экспорт "черного" зерна – от 5 миллиардов и более. Реально ли найти дополнительные деньги? Да, но для этого нужно безудержная политическая воля в борьбе в тех сферах, в которых мягко говоря не очень наблюдается политическая воля, а главное – состоятельность органов, отвечающих за это", – сказал Железняк.

Подытоживая нардеп сказал, что эта сумма подъемная, но план можно реализовать в случае безудержного желания власти и правильного объяснения международным партнерам, что этот шаг делается за то, что начали бороться с крупцией.

"Я думаю, что эта сумма подъемная. Надо посмотреть, что у нас на закупках в энергетических предприятиях, там тоже колоссальные потери. При правильном подходе можно найти средства", - отметил парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине весной 2023 проиндексировали, то есть перечислили в сторону повышения 553 тыс. военных пенсий. В среднем такие пенсионные выплаты составляют 10 575 грн.

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