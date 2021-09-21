Размер субсидии можно проверить онлайн: инструкция, как это сделать

Украинцы могут узнать онлайн о статусе субсидии (одобрили или нет) и о ее размере. Причем получателем помощи быть не обязательно – проверить данные может каждый. Для этого достаточно знать только адрес, с которого было подано заявление на получение субсидии, напомнили в Министерстве социальной политики.

Все данные находятся в Едином госреестре получателей жилищных субсидий и обновляются каждый месяц. Как именно получить информацию, рассказывает OBOZREVATEL.

В первую очередь, нужно знайти государственный портал по адресу subsidii.ioc.gov.ua. Его главная страница выглядит так:

Видео дня

В меню слева нужно выбрать область Украины, населенный пункт, улицу, номер дома и номер квартиры. Узнать о начислении субсидии по фамилии нельзя.

После ввода всех необходимых данных требуется пройти проверку, нажав на кнопку "Я не робот". Когда проверка закончится, кнопка "Искать" станет активной, и ее можно будет нажать.

Статус вашей субсидии отобразится в первой колонке таблицы. Так вы сможете узнать, начислена субсидия или нет. В нашем примере субсидию не назначили:

Кроме самого факта назначения субсидии, портал позволяет выяснить ее размер. Для этого нужно нажать на кнопку со значком "глаза" в колонке "Назначено за период":

После этого появится всплывающее окно, в котором указаны суммы помощи. Обратите внимание: суммы разнятся в зависимости от сезона (отопительный или нет).

Также в этом окне указаны даты, в которые была назначена субсидия. Они отображаются, даже если сейчас субсидия неактивна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нынешний отопительный сезон размеры некоторых субсидий в Украине заметно сократятся. Суммы помощи зависят от доходов получателей, но деньги дают на оплату не всех коммунальных услуг, а только в пределах нормативов потребления. И эти нормативы урежут на 50%.

Также мы объясняли, кто останется без субсидии в отопительный сезон 2021-2022 годов. Ограничения касаются не только богатых украинцев – в зоне риска также окажутся должники и некоторые другие категории населения.