Должникам на заметку: какой максимум можно удерживать с зарплат, пенсий и стипендий

С любых официальных доходов граждан (зарплата, пенсия, стипендия, госпомощь и т.д.) можно принудительно удерживать часть средств в счет погашения долгов по кредитам, налогам, коммуналке, штрафам за нарушение ПДД и т.д. Правовым основанием в таком случае является исключительно решение суда, а максимальная сумма отчислений может достигать 70% от всего дохода.

Это предусмотрено разделом IX Закона "Об исполнительном производстве". В случае отсутствия у должника денег на счетах в банках и необходимого имущества, достаточного для покрытия долгов, суд может принять решение о погашении долга путем отчислений с официальных доходов граждан.

Следует отметить, что согласие должника на обращение взыскания на его доходы не требуется, решение суда выполняется в принудительном порядке в рамках исполнительного производства. Однако должник должен быть уведомлен об этом заказным письмом судебного исполнителя.

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Удержания производятся с суммы, которая остается после вычета налогов, сборов и единого социального взноса (ЕСВ). В частности, с зарплат, пенсий и стипендий могут быть отчисляться такие суммы:

не более 70% - с доходов должников, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, а также при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В данном случае речь идет о тем случаях, когда есть несколько исполнительных документов касательно одного и того же должника;

не более 50% - при взыскании алиментов, возмещении вреда жизни и здоровью, а также морального и имущественного ущерба;

не более 20% - по всем другим видам взысканий (штрафы ПДД, задолженность по коммуналке, налогам и пр.).

При этом закон предусматривает, что в случаях наличия нескольких исполнительных производств в отношении одного и того же лица общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% от зарплаты, которая должна быть выплачена работнику. Исключением из данного правила, как указывалось выше, являются случаи взыскания алиментов и привлечение должника к уголовной ответственности в виде исправительных работ.

Однако есть перечень доходов, с которых закон запрещает производить принудительное отчисление. К таким относятся:

выходное пособие в случае увольнения;

пособие по беременности и родам;

пособие по уходу за ребенком;

пособия по уходу за тремя и более детьми в возрасте до 16 лет и за ребенком-инвалидом;

пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком;

помощь на лечение;

пособие на погребение;

помощь при усыновлении и пр.

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