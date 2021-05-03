Доля продаж в интернете подскочила на фоне пандемии – ООН

Интернет-продажи составили почти пятую часть общего розничного товарооборота в 2020 году, поскольку ограничения во время пандемии COVID-19 спровоцировали бум электронной торговли.

Об этом говорится в исследовании ООН, сообщает Reuters. Согласно оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), на основе данных национальных статистических управлений в крупных странах, в прошлом году на онлайн-продажи приходилось 19% от общего объема розничных продаж по сравнению с 16% в 2019-м.

Южная Корея сообщила о самой высокой доле – 25,9%, по сравнению с 20,8% годом ранее. Доля Китая составила 24,9%, Великобритании –23,3%, США – 14,0%.

Согласно последним имеющимся оценкам, мировые продажи электронной коммерции выросли на 4% до $26,7 трлн в 2019 году. Сюда входят продажи между бизнесом (B2B) и бизнес для потребителя (B2C), что эквивалентно 30% мирового экономического производства в том году. Согласно отчету, пандемия привела к смешанным состояниям ведущих компаний электронной коммерции B2C в 2020 году.

Данные по 13 ведущим компаниям электронной коммерции, 11 из которых находятся в Китае и США, продемонстрировали заметное изменение состояния компаний-платформ, предлагающих такие услуги, как вызов на машине и путешествия, которые показали резкое снижение валового объема товаров.

Как стало известно ранее, в марте 2021-го индекс цен на продовольственные товары вырос на 2,1% по сравнению с февралем, до 118,5 пункта – максимум с июня 2014 года. Значительнее всего выросла стоимость растительных масел и молочной продукции, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конференция ООН по торговле и развитию улучшила свой прогноз по развитию мировой экономики с 4,3 до 4,7%.