Доллары отказываются принимать в обменниках и кассах: какие не возьмут у украинцев

В Украине обменники отказываются принимать доллары, которые выпущены до 1996 года. Для обмена такой купюры нужно обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и проведет замену.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, в то время как поврежденные банкноты гривни принимают в отделениях НБУ, обменом долларов занимаются только иностранные банки. Такая услуга оплачивается отдельно и в зависимости от степени повреждения может составить до 50% от номинала.

Проблемы могут возникнуть:

с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;

которая значительно изношена (ветхая);

которая порвана;

на которой есть пятна краски.

В зависимости от степени изношенности или повреждения купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников при высокой комиссии деньги могут отдать сразу.

"В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан по поводу отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют", – отмечают в инструкции НБУ.

В Украине в обменниках и обманках отказываются принимать доллары, которые выпущены до 1996 года. Дело в том, что после 1996-го в США выпустили банкноты с новым дизайном и новыми защитными элементами. В результате некоторые кассиры не могут отличить фальшивые банкноты от настоящих, если им больше 26 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).