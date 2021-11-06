В Украине курс доллара до середины ноября снизится на 15-20 копеек и достигнет отметки в 26 грн/$. Главный фактор – продажа валюты компанией "Укрэнерго".

Об этом OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Так, "Укрэнерго" разместило облигации и получило 825 млн долларов. Из этой суммы через партнерские банки предприятие продало 180 млн долларов.

Это привело к тому, что стоимость американской валюты в Украине снизилась на 15 копеек. Продажа остатков полученных средств приведет к еще большему укреплению гривни. "Ожидаем продолжение укрепления гривны на фоне преобладания продавцов на рынке. Следим за отметкой 26 грн/$ и действиями НБУ, который может остановить укрепление. В среднесрочной и долгосрочной перспективе сохраняем девальвационные ожидания", – поясняет эксперт.

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Также на валюту повлияло:

снижение энергетического импорта из-за высоких цен на газ;

пассивность покупателей валюты из-за локдауна в разных регионах Украины;

высокие экспортные выручки.

В целом, несмотря на традиционную девальвацию осенью, в 2021 году именно в ноябре курс доллара может преодолеть минимальную за весь год отметку. Такая ситуация способствует снижению цен на импортные товары, однако может привести также к потери части поступлений в бюджет от таможни. Кроме того, в гривневом эквиваленте снижаются выручки украинских экспортеров.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.